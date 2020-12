Iacopo Melio positivo al Covid: “Pensatemi, perché non è facile”

Dal primo tampone, al falso negativo: le tappe della malattia raccontate sulla sua pagina Facebook.

I primi problemi respiratori sono arrivati lo scorso venerdì, così, accompagnato dalla madre, si è sottoposto ad un tampone molecolare che ha dato esito negativo.

Inizia così il racconto sulla pagina Facebook di Iacopo Melio, consigliere comunale, noto per le sue battaglie a favore dei disabili.

Rientrato a casa, lo scorso lunedì si è scoperta la positività del padre e così Iacopo si è sottoposto ad un secondo tampone, insieme alla madre, che questa volta ha dato esito positivo.

Così è iniziato l’isolamento domiciliare. Per ora i sintomi della malattia sono i soliti: mal di testa e mal di gola, sinusite, sensazione di febbre e l’affanno. La toste resta invece sotto controllo.

“Se credete, dite una preghiera per me; se non credete, inviatemi energie positive. Insomma, fate come preferite, basta che mi pensiate un po’ perché non è facile, e lo sapete”