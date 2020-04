I tuoi colleghi ti odiano? 9 Segnali inequivocabili del loro astio nei tuoi confronti

Capita che in ufficio l’aria che si respira diventa pesante. Possono nascere antipatie. Ma come fare a capire se i tuoi colleghi ti odiano? 9 Segnali rivelatori

Ovviamente non non tutti possono stare simpatici a tutti, questo è una cosa estremamente naturale ed è palese riscontrarla nella vita di tutti i giorni. Lynn Taylor è un’esperta britannica di relazioni interpersonali. Il suo ultimo studio è volto a capire e comprendere le naturali antipatie che i nostri colleghi di lavoro possono nutrire nei nostri confronti. E’ infatti importantissimo comprendere queste dinamiche soprattutto in ambiente lavorativo in cui siamo costretti a passare molte ore al giorno con le stesse persone.

Ecco perché è importante conoscere quali sono i segnali inequivocabili che dimostrano questa antipatia. In modo da poter cambiare rotta e recuperare il rapporto. Il decalogo è stato messo a punto Lynn Taylor, esperta britannica e autrice del volume “How to manage childish boss behavior and thrive in your job”.

10 Segnali che svelano l’odio dei tuoi colleghi

Ecco allora i dieci segnali da intercettare immediatamente per cominciare una nuova e più felice vita in ufficio.

1) Dai ascolto al tuo Istinto

L’istinto in questi casi gioca un ruolo fondamentale, se ti sembra che un tuo collega non ti sopporti, probabilmente è così. Quando ci si accorge di essere trattati diversamente rispetto agli altri il motivo è semplice: non si è amati allo stesso modo. Quindi è sempre meglio fidarsi del proprio istinto.

2) Non regge il tuo sguardo

Un ulteriore segno della possibile antipatia che un collega nutre nei tuoi confronti è la difficoltà che questi hanno nel mantenere il contatto visivo. Questo avviene perché è difficile guardare negli occhi una persona che ci sta antipatica.

3) Tendono a stare lontani da noi

Spesso se i colleghi ci evitano o tendono ad isolarci è perché non ci sopportano. Non possono evitare di passare tempo con noi per via del lavoro, ma cercheranno di evitare di dover stare a contatto più del tempo strettamente necessario. E questo è un segnale impossibile da ignorare.

4) Sparlano ogni volta che possono

Sgradevolissima è anche la sensazione che i colleghi sparlino di noi o diffondano voci poco carine sul nostro conto. Un segnale importante è quando alcuni colleghi ti rispondono sempre e solo in monosillabi.

Altri segnali da non sottovalutare

5) Un linguaggio del corpo poco propenso all’ascolto

Anche il linguaggio del corpo può servire a scoprire se in ufficio le cose non vanno bene. Se per esempio i colleghi in nostra presenza assumono sempre una posizione di chiusura, con le braccia incrociate e lo sguardo basso. Questi sono segnali inequivocabili di antipatia.

6) Freddezza nei gesti

Se i tuoi colleghi non hanno mai manifestato interesse per la tua vita privata, i tuoi hobby, le tue passioni ed interessi, se non ti hanno mai chiesto di vedervi fuori dal lavoro, probabilmente non si tratta solo di un atteggiamento professionale, ma di un vero e proprio astio che essi nutrono nei tuoi confronti.

7) Sono sempre in disaccordo, anche quando hai palesemente ragione

I lavoratori che non amano i propri colleghi tendono sempre a essere in disaccordo con le loro idee, anche se sono potenzialmente vincenti. L’antipatia infatti acceca la loro capacità di giudizio e tenderanno sempre a contraddirli ad ogni costo.

8) Una sana rivalità si tramuta in sleale concorrenza

Una sana rivalità tra colleghi può stimolare ed incentivare le aziende, ma tra colleghi che si odiano le rivalità sono estremamente più evidenti. Battibecchi discussioni ed anche dispetti sono quindi all’ordine del giorno, magari per provare a mettere il collega in cattiva luce con il capo.

9)Consigli sbagliati: tranelli

I colleghi che ci odiano tenderanno con ogni probabilità a darci consigli sbagliati. Se improvvisamente il vicino di scrivania inizia a mandarci offerte di lavoro via mail probabilmente stanno cercando di farci allontanare.