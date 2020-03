Se hai la fronte bassa, scegliere i tagli di capelli che ti stanno meglio potrebbe essere una sfida. In questo articolo ti spiegheremo quali sono i tagli di capelli migliori per la forma del tuo viso.

Gli hair stylist più famosi del mondo sostengono che non esistono tagli di capelli assolutamente perfetti o validi ma soltanto consigliati.

Nascondere i difetti, valorizzare i pregi

I tagli di capelli perfetti in senso assoluto non esistono ma, come suggeriscono gli hair stylist di fama mondiale, ci sono quelli in grado di valorizzare i pregi e nascondere i difetti e, la fronte alta potrebbe essere uno di quelli.

Se hai la fronte bassa, in questo articolo, cercheremo di suggerirti il taglio di capelli migliore per te.

Gli hair cut migliori

Per chi ha la fronte bassa sono necessariamente sconsigliati i tagli di capelli con frange o ciuffi. Questo perché l’attaccatura dei capelli è bassa nella zona frontale, appunto. Una delle soluzioni più valide, sarebbe quella di portare la chioma all’indietro. Inoltre, le radici dovrebbero essere spinte quanto più possibile verso l’alto, dando parecchio volume. L’obiettivo è quello di allontanare anatomicamente i capelli dall’arcata sopracciliare e quindi dalla fronte.

L’hair stylist Cristiano Filippini, inoltre, consiglia uno stratagemma a suon di colore ovvero le schiariture. Schiarendo le radici o comunque, le ciocche che incorniciano il viso, si otterrà un attenuamento visivo della fronte bassa. Pettinando i capelli, inoltre, è da prediligere la riga portata al centro. I capelli potranno essere portati dietro le orecchie e pettinati in modo da non essere troppo geometrici.