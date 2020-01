I Soliti Ignoti, speciale Lotteria Italia anticipazioni: estrazioni e ospiti di Amadeus

I Soliti Ignoti torna su Rai 1 con una puntata speciale in occasione del 6 gennaio, durante la quale si svolgeranno le estrazioni di Lotteria Italia

Ospiti d’eccezione quelli che saranno presenti nella puntata speciale dell’Epifania de I Soliti Ignoti: da Fabio Rovazzi a Paolo Fox, da Nino Frassica fino ad arrivare ai 22 partecipanti al 70esimo Festival di Sanremo.

La puntata speciale

I Soliti Ignoti, programma condotto ormai da anni da Amadeus, andrà in onda lunedì, 6 gennaio 2020, alle ore 20.35, con una puntata speciale, dal titolo Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia.

Nel corso dello show, infatti, avrà luogo l’estrazione dei premi vincenti della Lotteria Italia 2019. Ad avere il compito di gareggiare per l’ottenimento dei premi saranno alcune celebrità, che giocheranno in studio, con il fine di rendere ancora più divertente la lotteria.

I concorrenti

Amadeus ha già annunciato quale sarà il cast ufficiale che prenderà parte alla puntata speciale de I Soliti Ignoti.

Tra i concorrenti non potrà mancare il re degli oroscopi televisivi, ovvero Paolo Fox. Assieme a lui, vi saranno anche il cantante Fabio Rovazzi e gli attori Nino Frassica, Gabriella Germani, Lino Guanciale e Daniele Liotti.

L’incredibile sorpresa per il pubblico de I Soliti Ignoti, e in generale della Rai, è che saranno presenti anche tutti i 22 protagonisti dell’edizione 70 del Festival di Sanremo, che sarà condotto proprio da Amadeus, dal 4 all’8 febbraio sempre su Rai 1.

I nomi dei partecipanti li conosciamo già, ma nel corso di questa puntata dovremmo scoprire anche i titoli e gli autori delle canzoni in gara. E non è tutto, perché, secondo alcuni rumors, il conduttore avrebbe deciso di allungare la lista dei cantanti, annunciando altri due big in gara.

Per scoprirlo, non vi resta che seguire Soliti Ignoti – Il Ritorno – Speciale Lotteria Italia, questo lunedì, subito dopo il Tg1 delle ore 20.35.