Nel corso della puntata di ieri sera, Amadeus ha perso le staffe con il primo ignoto, per via di un errore: scopriamo cosa è successo!

Il conduttore de I soliti Ignoti, andando su tutte le furie con l’ignoto numero 1, ha creato un clima d’imbarazzo all’interno dello studio. Ma cosa è successo da far così tanto infuriare Amadeus? scopriamolo insieme!

Ecco cosa è successo

Anche questa sera, ai soliti ignoti, come concorrente c’è stato un ospite di eccezione, Emma D’Aquino, che ha partecipato al game show per vincere il montepremi da devolvere alla Fondazione Italiana per l’Autismo.

La giornalista ha dimostrato di essere molto brava, dato che ha sbagliato solamente l’identità di un ignoto, arrivano con una bella somma nella fase finale, ovvero 59 mila euro.

Ma all’inizio del gioco è successo qualcosa di veramente inaspettato che ha spiazzato tutti i presenti in studio.

L’ignoto numero uno, Omar, si presenta in completino sportivo, ovviamente senza tanti ragionamenti la giornalista non ha dubbi e conferma la sua identità dicendo:

“È il ciclista del circolo polare”.

Amadeus come il regolamento vuole fa la domanda:

“È lei il ciclista del circolo polare?”.

Il conduttore però non è riuscito nemmeno a finire la frase, perché il signore Omar ha subito affermato:

“Sì sono io.”

Questo modo impaziente di dare subito la risposta, non è andato molto a genio ad Amadeus…Scopriamo la sua reazione!

Amadeus infuriato con l’ignoto

Il conduttore incredulo a tutto ciò chiede infastidito:

“Ha fretta?”.

Poi la spiegazione dell’ignoto:

“Ho fatto un giro in bici nel Canada polare”.

Moltissimi telespettatori sui social hanno commentato questa scena, affermando che notavano la rabbia del conduttore, alcuni tweet dicevano:

“Quanto s’infuria Amadeus quando gli ignoti rispondono subito?”, “Aveva paura che gli rubassero la bici”.

Una scena che ha davvero molto divertito il pubblico da casa, un po’ meno il conduttore, ma per fortuna Emma D’Aquino è riuscita a vincere una bella somma da donare alla Fondazione Italiana per l’Autismo.