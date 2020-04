“I soldi o ti violentiamo e ammazziamo tuo figlio”: rapina in casa a Casal del Marmo

Un vero dramma a Casal del Marmo dove due baby rapinatori sono entrati in casa di una giovane mamma minacciando lei e il neonato.

Paura a Casal del Marmo dove due ragazzini hanno rapinato in casa una giovane mamma dopo averla minacciata di violenza a morte.

La rapina in casa e le minacce

Due ragazzini sono entrati in casa di una giovane mamma che era tranquilla con il suo neonato. Hanno così minacciato di stuprarla e di ammazzare il bambino, se non avessero ottenuto soldi e gioielli: la donna impaurita dalle minacce dei due rapinatori ha consegnato 800 euro in contanti e altri gioielli di valore tra braccialetti e collane, per poi scappare e far perdere completamente le loro tracce.

Immediata la denuncia da parte della donna e le indagini dei Carabinieri che hanno portato finalmente al fermo di uno dei due ragazzini.

Il fermo del baby rapinatore

Dopo mesi di indagini gli investigatori sono riusciti a trovare uno dei due colpevoli: il ragazzino ancora minorenne è stato fermato e portato in carcere. Il protagonista della vicenda non è nuovo a questo genere di reati, con un passato pieno di precedenti penali e furti all’interno degli appartamenti della zona.

Lui e il suo complice, secondo il racconto del Messaggero e di FanPage, colpivano molti appartamenti di varie zone e le indagini sono partite proprio dalle denunce. Tra queste anche la vicenda della giovane mamma, ma non è chiaro se i due ragazzi sapessero se fosse o meno presente in casa, improvvisando con minacce di stupro e morte.

Ora gli inquirenti cercano il complice del baby rapinatore.