I pantaloni must have dell’inverno? Sono quelli della tuta!

I pantaloni della tuta sono il must have dell’inverno 2021. Ma attenzione, preparati agli abbinamenti più particolari.

Introdotti dal lockdown, i pantaloni della tuta faticheranno a lasciare il nostro guardaroba invernale.

I pantaloni della nuova normalità

I pantaloni della tuta sono stati la divisa di molte donne durante il primo lockdown. Caldi, comodi ma anche versatili, sono diventati il pantalone da avere assolutamente nel corso dell’inverno 2020/2021.

Dei pantaloni che possono essere utilizzati non solo con outfit completamente casual. Si possono, infatti, azzardare gli accostamenti più svariati. Mai pensato di portarli con i tacchi?

Come indossarli

I joggers, così si chiamano i pantaloni della tuta moderni, si indossano, generalmente, con il pezzo di sopra in coordinato. Del resto, due colori uguali, sono in grado di allungare la figura.

Sopra il set, puoi osare cappotti in lana color cammello (che sta bene su tutto) osando lunghezze maxi. Per non parlare delle eco pellicce, cappotti Teddy e tutto ciò che può avvolgerti in formato over. Quando torneranno le temperature più miti, un bel giubbotto chiodo di pelle farà la differenza.

E le calzature? Non pensare che i pantaloni della felpa possano essere abbinati soltanto con le sneakers. Perciò, via libera agli stivaletti. Per quanto riguarda quest’ultimo modello, si può optare per il modello Chelsea ma anche per gli anfibi con la para grossa, come vuole il trend.

Perché non abbinarli con i tacchi? Una tendenza che è stata vista dalle It-Girl internazionali. Calzature con i tacchi vertiginosi, possono dare quel tocco glam che ad una tuta manca, per sua natura.

E che dire delle mules? Lo stratagemma unico per stare ancora più comode, anche per lo smart working.