I nomi per bambini più gettonati del 2020: ecco quali sono

Ecco i nomi più scelti dalle mamme e papà per i bambini nati nel 2020. Vi stupirà il fatto che sono nomi molto tradizionali.

Scegliere i nomi per i propri bambini non è una scelta facile, nemmeno per i genitori del 2020.

I nomi italiani più gettonati

Scegliere il nome per il proprio bambino non è una scelta facile, nemmeno per i genitori del 2020. Addirittura ce ne sono alcuni che sono vietati.

Molti genitori scelgono la via tradizionalista, affidando ai propri piccoli il nome di uno dei propri avi. E se poi un nonno si offende? Chi non sceglie quella strada, invece, ha un ventaglio di possibilità pressochè infinito. Anche qui, i problemi sono dietro l’angolo e i genitori possono essere discordi.

I nomi per bambini più scelti del 2020 non vi sorprenderanno. Si tratta di nomi per lo più tradizionali o, per lo meno, già sentiti ma comunque di tendenza.

Ecco i risultati

Anche se l’anno solare non è ancora terminato, le statistiche hanno già eletto i loro vincitori. Negli anni passati, i nomi più dati alle bambine erano: Sofia e Giulia. Per le femminucce, il nome italiano più scelto quest’anno è stato Emma, seguito a ruota da Greta. Ai posti che seguono ci sono: Carlotta, Frida, Aurora ed Eva.

Gli anni scorsi, per i maschietti, i nomi più gettonati sono stati: Francesco ed Antonio. Per i maschietti, invece, molti genitori hanno optato per Leonardo ed Alberto seguiti a ruota da Andrea e Matteo.

L’ispirazione per questi nomi viene dai figli delle celebrities del momento ma anche dai nomi delle serie tv.