I Medici 3, “Clarice scompare nel nulla”: anticipazioni ultima puntata

I Medici 3 giunge alla sua conclusione con il settimo e l’ottavo episodio, in onda martedì, 10 dicembre 2019, su Rai 1

Scopriamo cosa accadrà nell’ultima puntata de I Medici 3 in base alle anticipazioni della serie tv, dalle quali trapela l’ennesimo scontro tra Lorenzo e Savonarola.

Anticipazioni episodio 7: l’accusa di Lorenzo

Nell’episodio 7 de I medici 3 avverrà la pubblica accusa di Lorenzo. Dopo la morte di Tommaso Peruzzi, il cui uccisore, secondo il frate domenicano Savonarola, sarebbe il Magnifico, si procede con l’addebito nei confronti di Lorenzo.

Il Magnifico, che secondo Savonarola avrebbe ucciso il Peruzzi per timore che rivelasse le magagne della banca medicea, nega fermamente di essere in qualche modo coinvolto nell’omicidio.

Nel frattempo, Clarice scopre di essere incinta: tuttavia, la speranza di dare alla luce un altro figlio muore improvvisamente. A causa di ciò, Lorenzo precipita nel baratro della disperazione.

Anticipazioni episodio 8: il rovesciamento dell’ordine di Savonarola

Nell’episodio 8, Lorenzo si mostrerà sempre più disorientato. La scomparsa della moglie lo rende confuso sia a livello privato che a quello politico.

Lorenzo accetta di sposare il piano di uccisione di Savonarola, come escogitato dall’amico Bernardi. Anche Savonarola sembra essere ormai alla deriva: come un esaltato, vaneggia di rovesciare l’ordine costituito per fondare una nuova Gerusalemme. Come si concluderà lo scontro tra Lorenzo e Savonarola? Per scoprirlo non rimane che vedere l’ultimo appuntamento de I Medici 3.

Ti sei perso le puntate de I Medici 3?

L’ultima puntata de I Medici andrà in onda martedì, 10 dicembre 2019 su Rai 1. Oltre che sul canale principale della Rai, la serie tv è visibile in diretta streaming, accedendo al sito di Rai Play o scaricando l’apposita applicazione.

Dopo la trasmissione su Rai 1, sarà possibile guardare tutte le volte che si vuole gli episodi de I Medici 3, che vengono puntualmente caricati online nella scheda ufficiale della serie tv.

Infine, saranno consultabili in versione on demand dal giorno successivo alla messa in onda, assieme a vari altri extra come backstage e interviste esclusive.