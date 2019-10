I Maya, primi inquinatori della Terra: che cosa hanno lasciato in eredità?

L’inquinamento non è solo cosa moderna secondo uno studio, i Maya inquinavano più di quanto si pensasse

Secondo uno studio pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, i Maya inquinavano. Quindi non solo il mondo moderno, ma anche quello antico. La ricerca condotta dall’Università del Texas ad Austin dimostra infatti che l’antica popolazione Maya, molto più rispetto a quanto avessimo mai pensato. A creare le più alte emissioni di gas serra a causa dei pesanti interventi fatti sul territorio a fini agricoli.

L’impatto sull’ambiente dei popoli precolombiani

L’università non è nuova a questo tipo di studi, in passato infatti aveva fatto notare come le civiltà precolombiane, in particolare dei Maya, abbiano avuto un impatto molto forte sull’ambiente. Quello è dovuto alla costruzione di grandi infrastrutture urbane e rurali, che hanno modificato a livello globale gli ecosistemi all’interno d’importanti foreste tropicali. In poche parole l’era dell’ Antropocene in ui viviamo attualmente, ha avuto inizio ben prima del previsto.

Lo studio si concentra nella zona paludosa del Belize, analizzando 250 chilometri quadrati, utilizzando immagini laser ad alta precisione. Grazie a queste tecnologie, si è potuto comprendere l’impatto. Si sono visti i canali costruiti dalla popolazione, un sistema creato per l’agricoltura, spostamento di merci e persone. Questo ha con ogni probabilità inciso sull’innalzamento del livello del mare e la siccità. I primi cambiamenti climatici, causati dall’uomo mai registrati, sono iniziati molto prima di quanto mai previsto.

Tim Beach è l’autore principale dello studio ed ha detto che abbiamo capito l’impatto sulle foreste pluviali.

“Queste grandi e complesse reti di zone umide potrebbero aver cambiato il clima molto prima dell’industrializzazione, e potrebbero essere la risposta all’antica domanda su come una grande civiltà della foresta pluviale si sia alimentata”

I Maya hanno affrontato alcune modificazioni ambientali importanti, come l’innalzamento del livello del mare tra i 3.000 e i 1.000 anni fa nei periodi Preclassico e Classico, oppure la fortissima siccità da 1.200 a 900 anni fa. per sopperire a questi problemi, i Maya convertirono in paludi le foreste, scavando ed inondando i canali. Inoltre, hanno avviato grandi spostamenti di massa di popolazioni intere, portando ad un ulteriore ampliamento dei canali e dei campi modificando moltissimi ecosistemi. Quello che sta accadendo oggi, è già successo, non sarebbe meglio intervenire?