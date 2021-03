La band pop rock ha vinto il 71° Festival della canzone italiana, ma è già polemica per il televoto della finalissima.

Poche ore fa, i Maneskin hanno trionfato a Sanremo 2021 con il loro brano Zitti e buoni.

Si è trattata di una vittoria inaspettata, visto che i super favoriti erano, tra gli altri, Ermal Meta, Annalisa, Willie Peyote e Colapesce Dimartino.

Dopo poco la consegna del premio, è scoppiata una polemica social relativa al televoto che sta sposando l’attenzione dai vincitori.

La polemica social sui voti

Dopo la chiusa del televoto che ha dato vita alla classifica generale, il pubblico social ha dato vita a una vera e propria rivolta.

La polemica è scoppiata non tanto per il piazzamento di Ermal Meta e dei Maneskin, ma per quello di Francesca Michielin e Fedez.

I due cantanti in gara con “Chiamami per nome”, infatti, sono stati catapultati, contro ogni pronostico, dal 17esimo posto al podio.

Alla fine, la coppia si è piazzata seconda dietro ai Maneskin, ma l’esclusione di altri artisti in loro favore ha generato numerose polemiche.

Secondo molti, infatti, sarebbe stata l’influenza di Chiara Ferragni, che su Instagram può contare su oltre 20 milioni di followers, a fungere d’ago della bilancia sull’esito del televoto.

La moglie di Fedez sarebbe riuscita a far rimontare il marito, facendolo arrivare a un soffio dalla vittoria finale.

L’intervento del Codacons

A questo punto, è intervenuto il Codacons, che ha dichiarato che “vigilerà sull’andamento del televoto e chiederà alla Rai di avere tutti i dati relativi ai voti provenienti dal pubblico da casa”.

L’obiettivo dell’associazione sarà quello di verificare se i voti ottenuti da Chiara Ferragni grazie ai suoi appelli sui social siano validi oppure no.

La polemica è aspra sul web e sta spostando completamente l’attenzione dai vincitori di questo Festival di Sanremo 2021, i Maneskin.

Per fortuna, la band non si sta facendo trascinare dalla bufera e sta continuando a godersi la sua meritata vittoria!