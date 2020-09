I comportamenti da adottare al supermercato ai tempi del coronavirus

Con la pandemia da coronavirus ed il lockdown abbiamo individuato, tra le altre, una categoria di eroi tra di noi: chi lavora nel supermercato.

Ecco i comportamenti da adottare al supermercato quando si fa la spesa in questo periodo, anche per tutelare dal coronavirus chi ci lavora.

Proteggersi e proteggere quando si fa la spesa

I supermercati, durante il lockdown che è servito a limitare i contagi da coronavirus, sono stati più presi d’assalto che mai. E i loro impiegati? Hanno lavorato come non mai per assicurarci che i prodotti di cui avevamo bisogno, fossero sempre disponibili. Ecco perché meritano la nostra riconoscenza ma soprattutto, il nostro rispetto.

Ecco quindi qualche consiglio per rendere la tua spesa più sicura e non intralciare il lavoro degli addetti. Dei consigli che servono soprattutto per la sicurezza propria e di chi lavora.

I nostri consigli

Fare la spesa da soli, senza tutta la famiglia al seguito (se si può), è una buona idea. Questo è un consiglio che si basa sul fatto che nei corridoi di un supermercato è particolarmente difficile tenere le distanze di sicurezza.

Fare attenzione alla segnaletica sul pavimento, che serve a favorire il distanziamento sociale, è un must. In questo modo, si eviteranno scontri improbabili con personale o altre persone. Ti aiuteranno anche a metterti in fila correttamente e stare a debita distanza da chi lavora alla cassa.

Tocca soltanto i prodotti che intendi comprare, anche se indossi i guanti. Questo accorgimento serve alla sicurezza tua e altrui.

Cerca di non lamentarti con gli impiegati di non aver trovato il prodotto che cercavi. Evita anche di chiedergli se può controllare se ce n’è in magazzino. Durante questo momento storico, alcune aziende potrebbero aver rallentato la produzione.

Scegli di pagare con carta piuttosto che con i contanti (laddove ti è possibile). Questa scelta ti permetterà di toccare meno cose possibili.