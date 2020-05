Che fine hanno fatto gli attori de I Cesaroni? Vediamo insieme come sono diventati oggi gli interpreti del cast originale dell’iconica serie tv italiana

Scopriamo insieme come sono cambiati i celebri attori de I Cesaroni!

Il successo de I Cesaroni

I Cesaroni è una serie televisiva italiana, andata in onda dal 7 settembre 2006 al 19 novembre 2014 per un totale di ben 142 episodi. Per 6 stagioni ha accompagnato un’intera generazione di adolescenti, che si sono riconosciuti nelle controversie amorose tra Rudi, Alice, Eva, Marco e gli altri personaggi.

Nonostante sia ormai giunta alla sua conclusione da 6 anni, la serie tv continua a essere ricordata con grande affetto dai fan, che seguono i loro beniamini nella continuazione della loro carriera professionale.

Per chi non fosse aggiornato, ecco che fine hanno fatto gli attori de I Cesaroni!

Matteo Branciamore – Marco

Protagonista indiscusso della serie tv di Canale 5 è sicuramente Marco, personaggio interpretato da Matteo Branciamore. L’attore non ha avuto molta fortuna dopo la serie: ha raccolto qualche partecipazione ad alcuni film, come Anche Senza di Te nel 2018.

Niccolò Centioni – Rudi

Stesso destino per l’attore Niccolò Centioli, che, dopo il successo ottenuto con I Cesaroni, è apparso in alcuni programmi come Pechino Express e Notti sul Ghiaccio. Niente di memorabile nella carriera di Centioli, che oggi sembrerebbe lavorare come lavapiatti a Londra.

Micol Olivieri – Alice

Anche l’attrice Micol Olivieri non ha riscosso particolare successo nel mondo dello spettacolo italiano. Dopo aver partecipato, proprio insieme a Centioli, a Pechino Express nel 2013, l’attrice ha tentato sfondare su internet con la web-serie Una FamigliAnormale, ma senza troppa fortuna.

Federico Russo – Mimmo

Sembrerebbe essere andata un tantino meglio per Federico Russo, che dopo I Cesaroni ha preso parte a Provaci Ancora Prof!, L’Isola di Pietro e Don Matteo. Quest’anno pare che sbarcherà su Netflix con la serie Curon.

Alessandra Mastronardi – Eva

Grandissimo successo, invece, per Alessandra Mastronardi, interprete di Eva. L’attrice ha ottenuto vari ruoli in più di una serie TV di successo, come I Medici e Master of None, e in film come To Rome with Love di Woody Allen, e Life, al fianco di Robert Pattinson.

Claudio Amendola – Giulio

L’attore Claudio Amendola era già noto al grande pubblico prima dell’avvento della serie tv in questione. Dopo la produzione, ha continuato a vestire i panni di interprete e di regista. Ha fatto parte del cast della fiction “Lampedusa – Dall’orizzonte in poi” e ha diretto il film “Il permesso – 48 ore fuori”.

Elena Sofia Ricci – Lucia

Enorme successo anche per l’attrice Elena Sofia Ricci, consacrata nell’albo delle migliori attrici italiane ancor prima della sua partecipazione a I Cesaroni. Dopo il successo con la serie tv di Canale 5, l’attrice ha fatto parte del cast della fiction Che Dio ci Aiuti, del film Ho ucciso Napoleone, e a teatro di opere come Mamma mia bella.

Antonello Fassari – Cesare

Grande continuazione di carriera anche per Antonello Fassari, che, dopo I Cesaroni, si è dedicato a C’era una volta Studio Uno, Luisa Spagnoli, Suburra e Assolo.

Max Tortora – Ezio

Dopo la serie tv, Tortora compare soprattutto al cinema in commedie come Torno indietro e cambio vita, Miami Beach e La coppa dei campioni.

Elda Alvigini – Stefania

Qualche progetto anche per l’attrice Elda Alvigini, interprete del personaggio di Stefania. L’attrice ha partecipato a film come Le leggi del desiderio, diretto da Silvio Muccino.

Ludovico Fremont – Walter

Discreti successi anche per l’interprete di Walter, Ludovico Fremont, che dopo I Cesaroni partecipa a diverse fiction come Un’altra vita e Che Dio ci Aiuti e al programma Notti sul Ghiaccio.