I 9 segni che indicano un problema alle tue ossa

Impara a scoprire se ci sono problemi alle tue ossa, prima che sia troppo tardi.

Le tue unghie sono fragili

Le unghie rotte sono un fastidio, ma se stai notando che le unghie si rompono più spesso del normale potrebbe essere motivo di preoccupazione.

Le tue unghie possono diventare fragili per una serie di motivi, ma i due più importanti sono le carenze di collagene e calcio. Il collagene è una proteina che supporta la pelle, il tessuto connettivo e lo scheletro.

Puoi incrementarla con cibi come bacche, verdure a foglia verde, soia e agrumi. Il calcio è un minerale che è parte integrante della salute delle ossa: oltre ai lattici, puoi anche ottenere il calcio da verdure a foglia verde scuro e sardine.

Non fai esercizio

Se passi la maggior parte del tuo tempo davanti a un computer e sul divano, probabilmente sei a maggior rischio di sviluppare l’osteoporosi.

L’esercizio fisico aiuta a costruire non solo muscoli forti ma anche ossa forti. Quando ti alleni, soprattutto quando sollevi pesi e fai cardio con pesi ma anche quando fai jogging o sali le scale, preservi il tuo scheletro.

Prova ad alzarti dalla scrivania e a camminare in ufficio almeno una volta ogni ora, a fare una passeggiata o fare jogging dopo il lavoro e trovare il tempo per andare in palestra nelle prime ore del mattino per sollevare pesi.

Le tue gengive si stanno ritirando

Le gengive si ritirano mentre la mascella perde forza e massa ossea. La mascella, quando si indebolisce, accade che le gengive possono staccarsi dai tuoi denti.

Pertanto, inizi a perdere i denti. Invecchiando, chiedi al tuo dentista di controllare la tua salute gengivale durante le visite di routine.

Anche se non hai problemi gengivali, è meglio attuare misure preventive come il filo interdentale e il lavaggio con spazzolino regolare.

Ti stai accorciando

Purtroppo, perdere l’altezza con l’età non è un mito. Succede quando la massa ossea diminuisce e la cartilagine tra le ossa si consuma per anni e anni di uso intenso.

Diventare più bassi non significa sempre che le tue ossa sono nei guai, ma può indicare un indebolimento dei muscoli intorno alla colonna vertebrale, afferma la Dott.ssa Susan E. Brown del Center for Better Bones.

“Dato che ossa e muscoli lavorano in una sola unità e tipicamente guadagnano e perdono forza in sincronia, è probabile che una perdita nel muscolo sia collegata a un’eventuale perdita di osso“.

Hai scarsa aderenza

I vasi sottaceto non sono facili da aprire per nessuno, ma se stai notando che la tua presa è peggiore del solito, potrebbe essere il momento di chiamare il medico e vedere se hai una perdita di massa ossea.

In uno studio condotto su donne in post-menopausa, i ricercatori hanno scoperto che la forza dell’impugnatura era il test più importante nel determinare la densità minerale ossea complessiva.

C’è un collegamento tra la forza di presa e la densità ossea nell’anca, nella colonna vertebrale e nell’avambraccio: la debolezza nelle ossa della tua mano può segnalare debolezza altrove.

Un modo per proteggere le tue ossa – e aumentare la tua forza di presa – è attraverso l’allenamento.

Hai una frattura, quando non dovresti averla

Un grande segno di debolezza ossea e perdita di massa ossea può essere una frattura: se rompi, diciamo, una caviglia in un incidente minore come fare un passo sbagliato su un cordolo, potrebbe essere il momento di fare il check-out delle tue ossa: si potrebbe anche verificare l’individuazione dell’osteoporosi che causa l’osteoforosi.