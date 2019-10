I 7 segnali del cancro alla pelle che non devi trascurare

È tempo di pensare alla pelle in cui ti trovi. Il cancro della pelle è curabile se individuato in anticipo, ma i medici affermano che i pazienti devono impegnarsi e identificare i 7 segnali che non bisogna mai trascurare.

Cancro alla pelle: a cosa bisogna prestare attenzione?

Cosa dovresti cercare? Gli ABCDE del melanoma sono segni di base. I medici ti incoraggiano a controllare i nei per asimmetria, bordo, colore, diametro ed evoluzione.

Ciò può includere nuovi sintomi come prurito, croste e sanguinamento.

Il dottore dovrebbe controllare le aree del tuo corpo in cui potresti anche non accorgerti di aver potenzialmente la tendenza a sviluppare il cancro della pelle, incluso il cuoio capelluto, le palpebre, tra le dita delle mani e dei piedi e dietro le orecchie.

Nei diversi dagli altri

Presta attenzione ai nei che non assomigliano a nessuno degli altri sul tuo corpo. Inoltre, è bene guardare anche i nei isolati.

I nei con cui si è nati possono svilupparsi in un cancro della pelle, ha aggiunto.

E solo perché hai una nuovo neo, non significa che andrà a finire male.

C’è una striscia scura verticale sull’unghia

Le persone spesso non pensano di poter contrarre melanomi dell’unghia, anche se tale patologia è più comune tra gli afroamericani.

Il cantante Bob Marley aveva 36 anni quando morì di melanoma lenticolare acrale, che per primo si presentò come una macchia scura sotto l’unghia e si diffuse nel suo fegato e in altre parti del corpo.

Il cancro può apparire come una striscia pigmentata nera o marrone che estende la lunghezza dell’unghia.

Oppure può essere scambiato per un grumo di sangue che rimane verso la base dell’unghia – l’area della cuticola – e non cresce mai.

Rimuovi lo smalto dalle dita dei piedi e dalle dita delle mani quando vai a fare il controllo della pelle: ciò aiuterà il medico a trovare eventuali striature lineari che potrebbero essere melanoma o protuberanze che potrebbero essere carcinoma cutaneo a cellule basali o squamose.

Si verificano problemi di vista

Il secondo tipo più comune di melanoma è il melanoma dell’occhio.

Proprio come se avessi un neo sulla pelle, un punto può apparire nella parte posteriore dell’occhio.

Meno della metà dei pazienti avrà effettivamente sintomi. Se li hai, possono apparire sotto forma di visione sfocata, macchia scura crescente sull’iride e altri problemi.

Hai un “brufolo” che non va via

Il carcinoma della pelle a cellule basali o squamose può apparire come un brufolo che non si schiarisce o scompare dopo alcune settimane, una piaga che non guarisce o una crosta che continua a ripresentarsi.

Anche il “brufolo” può andare via e tornare nello stesso punto, e non avrà pus quando lo schiacci.

Un neo sulla pianta del piede

Molte persone hanno nei benigni sulla pianta dei piedi o sui palmi delle mani, ma dovrebbero essere controllati, specialmente se il neo è nuovo o sta cambiando.

Si verificano cambiamenti dopo aver rimosso un neo

Se ti è stata rimossa un neo e inizi a vedere la pigmentazione che si estende al di fuori della cicatrice, è estremamente preoccupante, anche se il neo originale era benigno.

Dì tuo medico dell’eventuale presenza di noduli o di una protuberanza che appare vicino la cicatrice o se senti dolore in quella zona.

C’è una macchia nera nella tua guancia

Un’altra posizione meno nota in cui è possibile ottenere il melanoma è nelle mucose. Ciò include le guance, la cavità nasale, la regione anale e la vagina.