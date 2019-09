I 7 meravigliosi benefici della banana: come includere questo frutto nella tua dieta quotidiana

I 7 meravigliosi benefici della banana: come includere questo frutto nella tua...

I benefici delle banane

Le banane sono un’ottima fonte di benessere per il corpo: in 100 grammi, contiene 0,3 g di grassi totali, colesterolo zero, 1 mg di sale, circa 360 mg di potassio, 2,6 g di fibre alimentari, 12 g di zucchero e 1,1 g di proteine.

Alto contenuto di fibre

La banana è ricca di fibra, sia solubile che insolubile. La fibra solubile ha la tendenza a rallentare la digestione e farti sentire pieno per un tempo più lungo.

Ecco perché le banane sono spesso incluse in un pasto per la colazione in modo da poter iniziare la giornata senza doversi preoccupare del pasto successivo.

Salute del cuore

Si dice che i cibi ricchi di fibre facciano bene al cuore. Secondo uno studio condotto dall’Università di Leeds nel Regno Unito, l’aumento del consumo di alimenti ricchi di fibre come le banane può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari (CVD) e coronaropatie (CHD).

Facilita la digestione

Secondo l’Ayurveda, la banana ha un sapore agrodolce. Si dice che il gusto dolce provochi un senso di pesantezza, ma è noto che il sapore aspro stimoli i succhi digestivi, sostenendo così la digestione e aiutando a costruire il metabolismo.

Un grande contenitore di nutrienti

La banana è un peso massimo quando si tratta di nutrizione. È ricco di vitamine e minerali essenziali come potassio, calcio, manganese, magnesio, ferro, acido folico, niacina, riboflavina e B6. Tutto ciò contribuisce al corretto funzionamento del corpo e al mantenimento della salute. La banana è un peso massimo quando si tratta di nutrizione.

Alta fonte di potassio

L’alto contenuto di potassio nelle banane lo rende un frutto super. Questo minerale è noto per le sue numerose proprietà benefiche per la salute: aiuta a regolare il battito cardiaco, la pressione sanguigna e mantiene vigile il cervello. Quindi assicurati di aggiungere banane al tuo quotidiano per mantenere il cuore e il cervello sani, oltre a una pressione sanguigna più stabile.

Pressione sanguigna

È noto che il sale è il colpevole quando si tratta di ipertensione. Le banane hanno un basso contenuto di sale e un alto contenuto di potassio e queste proprietà contribuiscono a renderlo un ideale per coloro che soffrono di questa condizione.

Assicurati di consultare il tuo nutrizionista o medico prima di aggiungerlo alla tua dieta.

Aiuta a combattere l’anemia

A causa dell’elevato contenuto di ferro nelle banane, sono buone per chi soffre di anemia. L’anemia è una condizione in cui vi è una diminuzione del numero di globuli rossi o emoglobina nel sangue.

Questo porta a stanchezza, mancanza di respiro e pallore. Ma, come diciamo sempre, la chiave è la moderazione.