I 7 consigli per prolungare la vita dei tuoi occhiali

Ecco come prolungare la bellezza e l’uso dei tuoi occhiali con semplici consigli.

Evita questi errori di pulizia

Evita il detergente per occhiali con ammoniaca o alcool perché i prodotti chimici aggressivi possono danneggiare il rivestimento delle lenti.

Lavare, invece, delicatamente occhiali da vista o da sole usando una soluzione di detersivo per piatti diluito e le dita.

Asciugare le lenti con un panno in microfibra progettato a tale scopo e non utilizzare mai tessuti ordinari, salviette di carta o altri materiali a base di legno, che possono causare graffi.

In spiaggia, usa l’acqua in bottiglia per sciacquarli

Quando gli occhiali si bagnano o sono sabbiose sulla spiaggia, si tende a pulirle con l’asciugamano.

Piccoli cristalli di sale o sabbia potrebbero graffiare le lenti. Meglio usare l’acqua in bottiglia per pulirli.

Tenere gli occhiali lontani da fonti di calore

Non lasciare occhiali da vista o da sole all’interno della tua auto in una giornata calda.

La maggior parte dei telai di oggi sono in genere realizzati versando la plastica liquefatta in uno stampo, quindi se si surriscaldano, potrebbero fondersi o diventare troppo flessibili.

Non indossare gli occhiali sopra la testa

Sebbene possa essere comodo o elegante, rischi di allungare gli auricolari. Inoltre, gli oli naturali dei capelli e del cuoio capelluto possono macchiare o influenzare in altro modo le lenti.

Smetti di farli scivolare dal naso

Gli occhiali scivolano sul naso: pertanto, prova i cunei, un pezzo di tessuto che scivola facilmente sugli auricolari degli occhiali per tenerli saldamente in posizione.

Non mettere gli occhiali con gli occhiali rivolti verso il basso

L’hai già sentito prima, ma questo può causare gravi graffi. Investi in una custodia dura e rigida per proteggere le tue lenti, qualora non ti è stato fornito dall’ottico in fase di acquisto.

In questo modo, le lenti saranno protette ed eviterai di danneggiarle tra un uso e l’altro.