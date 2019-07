I 7 benefici della malva

Alcuni dei più importanti benefici per la salute della malva comprendono la capacità di accelerare la guarigione delle ferite, proteggere dalle infezioni, ridurre l’infiammazione, ridurre i segni dell’invecchiamento, migliorare la respirazione, ottimizzare le funzioni digestive, migliorare il sonno e trattare il mal di testa.

Che cos’è la Malva Sylvestris?

Il nome scientifico, Malva sylvestris, fa riferimento alla pianta in fiore nel genere Malva.

Questa pianta si trova nei campi e siepi e ha un fiore viola. È originaria dell’Europa occidentale, ma si è diffusa in parti del Mediterraneo e dell’Africa settentrionale ed è stata importata in gran parte del mondo.

I fiori e le foglie di questa erba unica sono usati per scopi medicinali, anche nell’estratto di olio essenziale che può avere alcuni effetti potenti sul corpo.

Le foglie possono anche essere immerse in un tè, i semi possono essere mangiati e quelle foglie che non sono afflitte da alcuna malattia da ruggine (un problema comune per la specie) possono anche essere consumate o applicate topicamente.

Questa pianta contiene una serie di principi attivi che hanno un impatto sulla salute umana, quindi diamo uno sguardo più da vicino ai molti benefici per la salute della Malva sylvestris.

Sollievo dal dolore

Uno degli usi comuni della Malva sylvestris è in qualità di antidolorifico, in particolare nelle applicazioni topiche.

Se sei stato ferito in qualche modo sulla tua pelle, puoi applicare le foglie di Malva sylvestris sotto forma di crema nell’area colpita.

Non solo le sostanze chimiche delle foglie aiutano a velocizzare la guarigione, grazie al loro ricco contenuto di vitamine, ma offriranno anche alcune proprietà analgesiche alla zona, riducendo il dolore e il disagio.

Questa capacità analgesica della malva comune può essere utilizzata in molti modi in tutto il corpo, sia internamente che esternamente. Ciò la rende anche popolare come ingrediente da aggiungere in maschere facciali o rimedi per la cefalea.

Protezione del sistema immunitario

La Malva sylvestris può anche potenziare il sistema immunitario prevenendo infezioni batteriche e bloccando agenti estranei per colpire quelle aree ferite.

Questo può essere ottenuto anche attraverso il consumo di foglie, semi e integratori di Malva sylvestris.

Azione antinfiammatoria

Se hai avuto qualche morso di insetto, grandi lividi, scottature solari o eruzioni cutanee sulla tua pelle, un gel o una crema alla Malva sylvestris può essere molto efficace per ridurre l’infiammazione e il gonfiore, stimolando anche una guarigione più rapida. Quando usi l’olio essenziale o le varietà ingerite di Malva sylvestris, puoi anche applicarlo alle articolazioni e per i dolori.

Malattie respiratorie

Se si soffre di una congestione toracica o di una condizione respiratoria, usare Malva sylvestris è una grande idea.

Non solo può aumentare l’espettorazione, che può eliminare le vie respiratorie, ma allevia anche il dolore alla gola e le ghiandole a causa dei suoi benefici anti-infiammatori, promuovendo anche la guarigione e il recupero più rapido.

Effetti anti-invecchiamento

L’impatto che l’uso topico della Malva sylvestris può avere sul corpo è impressionante.

Infatti, per coloro che sono preoccupati di invecchiare troppo velocemente o di controllarsi allo specchio ogni giorno per le rughe, utilizzare un gel o una crema con la malva come ingrediente aiuta a mantenere la pelle giovane.

Problemi digestivi

Per quelle persone che si sentono arretrate o incapaci di muovere correttamente le loro viscere, può essere una sensazione spiacevole.

L’uso di potenti lassativi può avere una serie di altri effetti sul corpo, ma immergendo alcuni semi o foglie secche in un tè, è possibile creare una blanda bevanda lassativa che regolerà il sistema digestivo e allevierà ogni sforzo su quel sistema di organi.

Problemi di sonno

Molte persone lottano per addormentarsi, ma puoi usare l’olio essenziale di Malva sylvestris o una tazza di tisana rilassante per la mente e il corpo, lasciandoti trasportare in un sonno riposante.