I 6 segnali che indicano calcoli alle tonsille

Solo un’altra ragione per cui il tuo dentista aveva ragione sul filo interdentale; impara i sei segni dei calcoli alle tonsille e come risolvere la situazione.

Anche se le tonsille hanno uno scopo sorprendente, possono anche essere un’enorme fonte di dolore.

Uno dei disturbi che possono influenzare le tonsille sono calcoli tonsillari. Se hai mai sperimentato calcoli tonsillari, sai che possono essere fastidiosi e possono anche richiedere un intervento chirurgico nel peggiore dei casi.

Le pietre tonsillari si verificano quando frammenti di cibo, batteri o cellule morte della pelle vengono intrappolati nelle piccole fessure delle nostre tonsille.

Quando il cibo o altre particelle vengono unite nelle tonsille, formano delle palle dure conosciute come calcoli tonsillari. Uno studio in Odontoiatria ISRN ha scoperto che i calcoli tonsillari colpiscono circa l’8% degli adulti.

Cosa sono i calcoli tonsillari?

Le pietre tonsillari sono calcificazioni dure catturate nelle tonsille. Di solito sono di colore giallo chiaro o bianco ma possono formarsi troppo in profondità nelle tonsille per essere visibili con uno specchio.

Uno studio nel Journal of Otolaryngology-Head and Neck Surgery ha scoperto che i calcoli tonsillari sono simili alla placca che si forma sui nostri denti.

Come si formano le pietre tonsillari?

Le nostre tonsille funzionano come parte del nostro sistema immunitario intrappolando i batteri e filtrando i germi.

Quando intrappolano particelle come piccoli frammenti di cibo o muco, queste particelle possono depositarsi nelle tonsille e far crescere batteri. Quando queste particelle si induriscono, possono formare calcificazioni o calcoli tonsillari.

Quali sono i segni delle pietre tonsillari?

Molte persone che hanno calcoli tonsillari non hanno sintomi. Fortunatamente, se non ti danno fastidio, probabilmente non c’è nulla che tu debba fare al riguardo.

Se hai sintomi, potresti riscontrare arrossamenti e irritazioni alle tonsille, alitosi, infezioni come tonsillite, mal di gola (assicurati di conoscere i segni del mal di gola) o la sensazione di difficoltà o deglutizione dolorosa.

I calcoli delle tonsille causano l’alitosi, a causa dei batteri che crescono su di loro e sono solo una delle cose che l’alitosi può rivelare sulla tua salute. Alcune persone con calcoli tonsillari possono anche riferire di sentire dolore o pressione nelle orecchie.

Chi è più suscettibile?

Non sappiamo esattamente perché alcune persone sviluppino frequenti calcoli tonsillari mentre altre no, ma ci sono alcuni fattori da considerare.

Secondo la specialista di testa e collo Kyra Osborne, dottore alla Cleveland Clinic, le persone con fessure più o più profonde nelle tonsille sono più suscettibili allo sviluppo di calcoli tonsillari. Possono anche essere più comuni negli adolescenti.

Come vengono trattati i calcoli tonsillari?

Se noti piccoli calcoli tonsillari che non sono dolorosi o che causano altri sintomi, potresti essere in grado di rimuoverli da solo premendo delicatamente la parte posteriore dello spazzolino contro di essi.

Spingerle sempre in avanti per evitare di soffocarli o ingerirli. A volte anche il gargarismo vigoroso può fare il trucco.

Se non riesci a rimuovere le pietre da solo, il medico potrebbe essere in grado di fornire una procedura di rimozione nel suo ufficio. L’esperienza di calcoli tonsillari frequenti può essere un’indicazione per avere una tonsillectomia.

Alcune persone sono semplicemente più sensibili alle pietre tonsillari di altre, ma puoi fare del tuo meglio per prevenirle concentrandoti su un’igiene orale eccellente. Assicurati di lavarti i denti due volte al giorno e di usare il filo interdentale almeno una volta al giorno.

Anche il risciacquo con un collutorio analcolico ogni giorno potrebbe aiutare. Se devi rimuovere le tonsille, fai attenzione a questo strano effetto collaterale che una tonsillectomia potrebbe avere sulla tua fertilità.