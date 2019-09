I 6 incredibili benefici del timo

È una vera potenza quando si tratta di rimanere in salute. Scopri alcuni dei modi migliori in cui questa erba può aiutarti a migliorare la tua salute.

antimicrobici naturali più potenti, che lo rende un’arma seria contro il mal di gola. Il suo contenuto di carvacrolo è uno dei motivi principali per cui è uno dei migliori oli essenziali per alleviare il mal di gola. L’olio di timo è uno deglipiù potenti, che lo rende un’arma seria contro il mal di gola. Il suo contenuto diè uno dei motivi principali per cui è uno dei migliori oli essenziali per alleviare il mal di gola. Un recente studio condotto dal Dipartimento di microbiologia medica e sanitaria dell’Università medica di Lodz, in Polonia, ha testato la risposta dell’olio di timo a 120 diversi ceppi di batteri isolati da pazienti con infezioni del cavo orale, del tratto respiratorio e del tratto genito-urinario.

I risultati degli esperimenti hanno mostrato che l’olio dalla pianta di timo ha mostrato un’attività estremamente forte contro tutti i ceppi clinici. Ha anche dimostrato una buona efficacia contro i ceppi resistenti agli antibiotici.

La prossima volta che hai mal di gola, assicurati di aggiungere questa erba alla tua zuppa e bere un tè al timo calmante e che uccide i germi

Abbassa i livelli di pressione sanguigna e colesterolo

L’ingestione di timo ha dimostrato di produrre attività antiipertensiva, che lo rende un’ottima scelta a base di erbe per chiunque soffra di sintomi di alta pressione sanguigna. Un recente studio sugli animali ha scoperto che l’estratto è stato in grado di ridurre significativamente la frequenza cardiaca dei soggetti con ipertensione.

È stato anche dimostrato che l’estratto riduce i livelli di colesterolo, trigliceridi e LDL aumentando i livelli di colesterolo HDL. (3) Invece di esagerare con il sale, prova ad aggiungere erbe più benefiche come il timo ai tuoi pasti quotidiani.

Previene l’intossicazione alimentare

Il timo ha la capacità non solo di prevenire la contaminazione degli alimenti, ma anche di decontaminare alimenti precedentemente contaminati.

In diversi studi pubblicati su Food Microbiology, i ricercatori hanno scoperto che l’olio essenziale dell’erba era in grado di decontaminare la lattuga inoculata con Shigella, un organismo infettivo che provoca diarrea e può causare gravi danni intestinali. Il lavaggio dei prodotti in una soluzione contenente solo l’1% dell’olio ha ridotto il numero di batteri Shigella al di sotto del punto di rilevamento.

Migliora il tuo umore

Il carvacrolo trovato in questa erba medicinale è stato studiato e dimostrato di avere effetti molto positivi sull’umore. La ricerca pubblicata nel 2013 ha dimostrato che quando il carvacrolo veniva somministrato per sette giorni consecutivi agli animali, era in grado di aumentare i livelli di dopamina e serotonina nella corteccia prefrontale e nell’ippocampo.

La dopamina e la serotonina sono due neurotrasmettitori chiave quando si tratta del tuo umore.

I dati di questo studio suggeriscono che il carvacrolo è una molecola attiva nel cervello che influenza chiaramente l’attività cerebrale attraverso la modulazione dei neurotrasmettitori. Se il timo viene regolarmente ingerito a basse concentrazioni, questo studio suggerisce che potrebbe migliorare i sentimenti di benessere.

Può combattere il cancro

Le proprietà di questa erba hanno dimostrato di combattere contro i tumori e il cancro. Più specificamente, il carvacrolo è un componente importante dell’olio essenziale che mostra proprietà antitumorali, rendendo questa pianta benefica un potenziale alimento per combattere il cancro.

Un recente studio condotto in Cina e pubblicato su Anti-Cancer Drugs ha rilevato che il carvacrolo ha inibito la proliferazione e la migrazione delle due linee cellulari di cancro al colon. Nel complesso, la ricerca mostra che il carvacrolo ha un potenziale terapeutico sia per la prevenzione che per il trattamento del cancro del colon.

Bronchite con rimedi naturali

Il timo è stato usato per secoli per il trattamento di tosse e bronchite. Uno studio condotto dalla Pratica per medicina interna e pneumologia in Germania ha utilizzato un trattamento orale che era una combinazione di timo ed edera.

Il gruppo trattato con questa combinazione ha avuto una riduzione del 50% degli attacchi di tosse che è stata raggiunta due giorni prima rispetto al gruppo placebo. Inoltre, il gruppo trattato con questa combinazione non ha avuto più eventi avversi rispetto al gruppo placebo e non ha avuto eventi avversi gravi.