I 6 alimenti che potrebbero darti un’intossicazione alimentare questa estate

Non cadere vittima di queste comuni fonti di intossicazione alimentare. Ecco come tenere i batteri non invitati lontano dal tuo prossimo barbecue o picnic.

Hamburger

Un hamburger potrebbe sembrare succoso e delizioso, ma la carne macinata cotta potrebbe non uccidere i batteri che diffondono la malattia.

Non devi lasciare il tuo hamburger crudo per ottenere quella succosità che brami. L’aggiunta di funghi tritati e meno sale renderà umido l’hamburger umido.

Bistecca

Una bistecca che non viene cucinata bene potrebbe ospitare batteri, che è particolarmente pericolosa per i bambini piccoli, gli adulti più anziani o chiunque abbia un sistema immunitario compromesso. Meglio cuocerla bene.

Pollo grigliato

Costolette

Poiché le ossa si intromettono, può essere difficile dire se le costolette hanno raggiunto la loro cottura ottimale. Metti il termometro sull’osso, ma sul pezzo di carne più spesso, più vicino all’osso per testarne la cottura.

Melone

Anche se non mangi la scorza, devi comunque lavare via tutti i batteri che si nascondono all’esterno della tua anguria o melone prima di tagliarli.

Ogni volta che hai intenzione di tagliare la scorza e il centro, contamini ogni superficie commestibile. Lava il tuo melone non appena sei a casa prima di riporlo in frigorifero. Neanche i frutti pretagliati sono molto sicuri.

Insalata di patate

Qualsiasi tipo di insalata con un mix di ingredienti, come insalata di patate, uova o broccoli, non dovrebbe essere lasciate fuori per più di due ore alla volta.

Non devi andare in giro con un termometro per alimenti, ma devi solo conoscere i tempi e mantenere gli oggetti refrigerati.

Lasciali nel frigorifero finché non sei pronto a servirle, quindi lascia riposare le insalate sul buffet per un’ora prima di rimetterle in frigorifero.