I 5 rituali mattutini che ti renderanno più produttivo ed efficiente

I 5 rituali da mettere in atto al mattino, per avere una giornata più produttiva ed efficiente. Ti sentirai anche più energico.

Non c’è niente di più soddisfacente che avere una mattinata produttiva.

Potremmo non essere mattinieri, ma abbiamo avuto tutti quelle rare occasioni in cui ci siamo svegliati presto e abbiamo finito il lavoro in tempo nella prima metà della giornata.

E sai quanto ci si sente incredibilmente soddisfatti. Quando inizi la giornata col piede giusto, accusi meno stress, dormi di più e ti senti più energico che mai.

Se svegliarti presto al mattino non fanno per te, ma desideri rendere il mattino più produttivo, ecco 5 rituali da mettere in atto per avere una giornata fantastica.

Rituali del mattino: lascia il telefono in modalità aereo

Controllare il telefono come prima cosa al mattino significa sottoporsi a una serie di notifiche inutili e non è quello su cui devi investire le tue energie poco dopo esserti svegliato.

La tua sveglia è praticamente l’unica cosa di cui hai bisogno del tuo telefono, quindi una volta che ti sei svegliato vai dritto al tappetino da yoga, poi al tavolo della colazione con i giornali e rimanda il controllo del telefono finché non sei finalmente pronto per il lavoro.

La tua mattinata sarà molto più felice quando lo farai, credici sulla parola.

Concediti abbastanza tempo per fare stretching dopo il risveglio

Una delle cose più comuni tra le persone è il fatto di sentirsi stanche dopo il risveglio, pensando che – dopo una notte passate a dormire – dovrebbero, invece, sentirsi fresche ed energiche.

Fare stretching al mattino aiuta a sciogliere i muscoli rigidi e rilassa il corpo, facendoti sentire meno affaticato e più energico! Prova alcuni esercizi di stretching di base per braccia, gambe e schiena che puoi eseguire a letto.

Svegliati presto così puoi svegliarti lentamente

Quelle mattine in cui salti fuori dal letto, fai subito una doccia di 5 minuti, colazione veloce e corri fuori di casa ti senti estenuato, vero?

Questo perché al mattino non ti concedi il tempo per rilassarti. Prova a svegliarti un’ora prima e vedrai la differenza.

Le docce saranno più lunghe e probabilmente potresti passare un po’ di tempo a leggere il giornale, innaffiare le piante, ecc.

Questo ti aiuterà a rilassarti e ad avere una mattinata tranquilla e senza stress.

Cambia la caffeina con l’acqua al limone o succo verde

Lo abbiamo già detto e lo diremo di nuovo. Anche se la caffeina è diventata parte integrante della routine mattutina delle persone, assumerla come prima cosa al mattino è – in realtà – un’idea terribile.

Questo perché il tuo corpo produce cortisolo (un ormone che aiuta a regolare lo stress) al mattino, quindi, tecnicamente, è caffeina naturale.

Il consumo di caffè o di tè ridurrà gli effetti energetici della caffeina e creerà una tolleranza ad essa.

Pertanto, scegli una bevanda disintossicante come il succo di limone mescolato con acqua o un succo sano e verde.

Queste bevande aiutano a perdere peso, donano luminosità alla pelle e rimuovono le tossine dal tuo corpo!

Pianifica le tue attività

Anche se sembra una cosa impossibile da fare, pianificare le tue attività all’inizio della giornata ti aiuterà effettivamente a essere più produttivo.

Dedicare tempo al lavoro, all’esercizio fisico, alle commissioni (se ne avete) vi aiuterà a conoscervi meglio.

A che ora della giornata vi sentite più energici e attenti? Pianifica tutte le cose importanti per quelle ore e ti ritroverai a fare di più e a procrastinare di meno!

Prova questi rituali mattutini e noterai che, pian piano, apporterai dei cambiamenti positivi alla tua vita e al modo di gestire e pianificare le attività che fanno parte della tua routine quotidiana.