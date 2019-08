I 5 punti di forza nascosti degli estroversi

Sappiamo tutti che gli estroversi hanno il dono della parlantina e amano essere l’anima della festa. Ma lo sapevi che…

Gli estroversi pensano rapidamente

Non è perché sono più intelligenti degli introversi; è perché il loro cervello è cablato in modo diverso.

Per gli estroversi, gli stimoli (come una nuova esperienza o una domanda improvvisata) fanno un breve salto attraverso le aree al centro del cervello che elaborano il gusto, il tatto e le informazioni visive.

Per gli introversi, gli stessi stimoli devono fare un viaggio più lungo attraverso la materia grigia nel lobo frontale che è responsabile della memoria, della pianificazione e della risoluzione dei problemi.

Sono bravi a fare squadra

Poiché gli estroversi bramano la compagnia degli altri, prosperano tra potenziali contatti. In effetti, l’idea che alcune persone si sentano meglio nei gruppi è alla base del primo studio di Carl Jung sui tipi di personalità.

Già nel 1921, decenni prima che gli studi sul cervello rivelassero differenze biologiche tra estroversi e introversi, Jung scrisse “le persone estroverse sono energizzate dalle interazioni sociali, mentre quegli stessi impegni stressano energicamente gli introversi“.

Gli estroversi si assumono rischi

Gli estroversi vivono una vita di rischio e ricompensa, grazie alla loro sensibilità alla dopamina, un neurotrasmettitore che controlla i sistemi di ricompensa del cervello.

Quando i neurologi hanno dato una sbirciatina al funzionamento interno del cervello degli estroversi mentre stavano giocando e vincendo, hanno trovato un picco di dopamina nell’amigdala e nel nucleo accumbens, due aree del cervello stimolate da stimoli esterni.

Abbracciare il rischio non è sempre una buona cosa, ma ha i suoi vantaggi, soprattutto quando si tratta del proprio percorso professionale.

Gli estroversi sono felici

In generale, potrebbero essere più felici degli introversi. In uno studio della Washington State University, i ricercatori hanno scoperto che gli studenti universitari di Stati Uniti, Cina, Giappone, Filippine e Venezuela, che si sentivano o agivano più estroversi nelle situazioni quotidiane, erano più felici di quelli che erano più sottomessi.

“Non siamo i primi a dimostrare che essere più estroversi nel comportamento quotidiano può portare a stati d’animo più positivi. Tuttavia, siamo probabilmente i primi ad estendere questa scoperta a una varietà di culture“, ha scritto in una notizia universitaria l’autore dello studio Timothy Church, professore di psicologia di consulenza e decano associato della ricerca presso il College of Education presso la Washington State University pubblicazione.

Sono abili nell’apprendimento di una seconda lingua

Questa abilità è legata alla loro identità sociale e alla loro tolleranza nell’assumere rischi. In uno studio della VIT University in India, i ricercatori concludono che ‘i soggetti che assumono rischi, che si ritiene siano intrinsecamente estroversi, hanno maggiori probabilità di portare al limite il loro sistema linguistico esistente’ e, a loro volta, eccellono in una seconda lingua.