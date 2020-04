I 5 modi per alleviare naturalmente i dolori mestruali

Dolori mestruali: molte donne ne soffrono. Questi disturbi possono essere alleviati in modo naturale.

I dolori mestruali sono spesso fonte di disagio per le donne che ne soffrono.

Più della metà delle donne che hanno il ciclo riferiscono parlano, infatti, di crampi mestruali che durano per un giorno o due ogni mese.

Anche se i crampi mestruali, chiamati anche dismenorrea, di solito non sono un segno di una grave condizione di salute, possono mettere a dura prova il tuo stile di vita.

Per alleviare il dolore, ecco 5 tattiche sicure ed efficaci.

1. Migliorare la dieta aiuterà ad alleviare i crampi mestruali

La ricerca ha dimostrato che ridurre il grasso e inserire più verdure nella dieta può aiutare ad alleviare i crampi mensili.

“Una dieta povera di grassi riduce effettivamente i livelli complessivi di infiammazione nel corpo“, afferma Aldo Palmieri, ginecologo presso l’UCLA Health e professore di ostetricia e ginecologia presso l’UCLA David Geffen School of Medicine di Los Angeles.

Una dieta vegetariana a basso contenuto di grassi non solo aiuta la tua salute in generale, afferma il Dr. Palmieri, ma può anche avere un effetto indiretto ma evidente anche sui crampi mestruali.

2. Antidolorifico sicuro per tagliare l’infiammazione

Non tutti vogliono rivolgersi alla medicina per lenire i crampi mestruali, ma può essere d’aiuto un uso moderato di un farmaco antinfiammatorio non steroideo, ibuprofene e naprossene, afferma Palmieri.

I crampi durante il ciclo si verificano a causa del rilascio locale di sostanze chiamate prostaglandine, spiega, e riducono la produzione di prostaglandine e diminuiscono l’infiammazione e il dolore complessivi.

Consulta prima il medico per assicurarti che questi medicinali facciano al caso tuo.

3. Alcune varietà di tisane possono calmare i crampi

Alcuni tè possono aiutare ad alleviare i crampi mestruali, afferma Sonya Angelone, una dietista nutrizionista registrata nella baia di San Francisco.

La ricerca sulle tisane per alleviare il dolore mestruale è scarsa, dicono gli esperti, ma i tè sono stati usati tradizionalmente e possono aiutare.

Poiché alcune erbe possono fungere da estrogeni, chiedi al tuo medico prima di usarne uno, soprattutto se hai una storia di cancro ormonale o assumi farmaci per fluidificare il sangue.

Anche il tè con olio di menta piperita può aiutare.

4. Prova l’olio di pesce e la vitamina B1 per un sollievo naturale

Un altro percorso naturale per alleviare i crampi è l’assunzione di integratori di olio di pesce, vitamina B1 o entrambi, secondo una ricerca pubblicata nel settembre 2014 sul Global Journal of Health Science.

5. L’agopuntura può aiutare rilassando il sistema nervoso

L’agopuntura può aiutare ad alleviare i crampi, afferma Jeannie Bianchi, agopuntore con licenza a San Francisco.

“Stiamo rilassando il sistema nervoso“, afferma, causando un flusso sanguigno più robusto agli organi interni. Si ritiene inoltre che l’agopuntura abbia un effetto antinfiammatorio.

In una revisione Cochrane del gennaio 2011, gli esperti hanno esaminato sei studi che hanno osservato gli effetti dell’agopuntura sui crampi mestruali.

Hanno confrontato l’agopuntura senza alcun trattamento o trattamento convenzionale (come i farmaci antinfiammatori) su 673 donne. In altri quattro studi, hanno confrontato gli effetti dell’agopuntura rispetto a nessun trattamento o trattamento convenzionale in 271 donne.