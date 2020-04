I 5 metodi per rimodellare i fianchi ed eliminare i chili in...

In un mondo perfetto, saresti in grado di scegliere dove perdere e dove mettere peso. La domanda più frequente è: Come posso perdere chili sui fianchi? Ecco 5 metodi efficaci.

Sfortunatamente, quando il tuo corpo ha bisogno di energia, la prende da tutto il corpo, non solo dai fianchi.

Anche se sei perché sei stufo delle maniglie dell’amore,il grasso corporeo è sparso un po’ ovunque.

Ma se ti stai chiedendo in particolare come perdere il grasso sulle anca, ci sono delle modifiche che possono essere apportate alla tua dieta e al tuo programma di esercizi (e al tuo atteggiamento nei confronti della vita utile in generale) che rendono il restringimento dei fianchi uno sforzo fattibile.

Sostituire cardio con l’HIIT

“Cardio lento e costante – pensa a lunghe sessioni di jogging – non ti porterà da nessuna parte…lentamente“, dice Noah Neiman, co-fondatore di Rumble-Boxing a New York City.

“È uno dei modi più abusati e meno efficienti per perdere peso“. Neiman suggerisce di scambiare le sessioni di jogging con intervalli più duri e più aggressivi, noti anche come Allenamento a intervalli ad alta intensità (HITT), un tipo di allenamento che aumenta e mantiene la frequenza cardiaca alta per bruciare più grasso in meno tempo.

Fa leva sul fatto che bisogna spingere il corpo al massimo per 20-30 secondi di un esercizio (come lo sprint), quindi riposare o eseguire una versione meno intensa di quell’esercizio per una o due volte, quindi continuare a ripetere questo schema per 20 minuti.

Dimentica l’allenamento a punti di contatto

“La maggior parte dei personal trainer non approva più l’allenamento a punti di contatto, poiché l’evidenza scientifica sostiene che non elimina con successo il grasso nell’area interessata“, afferma Amanda Murdock, istruttrice personale di yoga e fitness di gruppo.

Continua spiegando che il grasso corporeo, sfortunatamente, funziona come il vecchio metodo “first in, last out“.

“Il primo posto in cui aumenterai di peso sarà l’ultimo posto in cui perderai peso, e di solito sono la pancia e i fianchi”

Gli esercizi focalizzati sull’addome, tuttavia, ti aiutano a tonificare quell’area; ma il modo più veloce per perdere il grasso in eccesso nello stomaco e nei fianchi è eseguire esercizi che ti fanno perdere il grasso in eccesso in generale (come da quegli esercizi intensi sopra menzionati).

Allena più gruppi muscolari

“È meglio fare mosse che incorporano più gruppi muscolari, dal momento che non puoi davvero individuare una specifica area problematica”, afferma la co-fondatrice di Physique 57, Tanya Becker.

“Il Barre workout è molto efficace, poiché il tuo corpo diventa il macchinario e i tuoi muscoli devono lavorare insieme per sostenere il tuo equilibrio alla sbarra“.

Becker osserva – inoltre – che è importante combinare gli sprint che incorporano il cardio e l’allenamento della forza. “Questa combinazione produce risultati rapidi quando si tenta di rifinire e tonificare tutti i muscoli“.

Focus su esercizi di base

Abbiamo già scoperto la sfortunata verità che non possiamo scegliere dove perdere e dove mettere di peso, il che significa che l’allenamento addominale è ampiamente sopravvalutato.

“Fare esercizi di rafforzamento del nucleo, tuttavia, è importante perché avere un nucleo forte ti darà più forza nei tuoi allenamenti“, afferma Murdock.

Fa lavorare anche la parte inferiore del corpo

“Se vuoi far dimagrire i fianchi, pensa a tutta la parte inferiore del tuo corpo”, afferma Rachel Piskin, creatrice di Chaise Fitness.

“Concentrati sugli esercizi che costruiscono muscoli lunghi e magri. Ciò allungherà i muscoli posteriori della coscia e i quadricipiti, che di conseguenza creeranno un corpo più magro e tonico“.

Gli esercizi che dovresti prendere in considerazione includono sollevamenti di gambe e braccia opposti e movimenti ispirati allo yoga come l’allungamento laterale della sedia e il posizione del cane.