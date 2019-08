I 4 prodotti per la salute che possono essere uno spreco di denaro

Dal collutorio alle gocce per gli occhi, considera di ripensare a se avere o meno questi prodotti nell’armadietto del bagno.

Colluttorio

Se spazzoli, usi il filo interdentale e ti lavi regolarmente, il collutorio non è probabilmente necessario per la tua salute orale, secondo molti dentisti di ShareCare.com.

“La maggior parte dei collutori sono efficaci solo in superficie“, ha osservato Dante Gonzalez. “Se la placca e i batteri possono accumularsi sui denti e sui tessuti, il collutorio non è molto efficace nel penetrare nella placca“.

Inoltre, l’alcol ti secca la bocca, il che può effettivamente aumentare la crescita batterica. Se vuoi, scegli un prodotto adatto a te: quelli con fluoro che combatte le carie, ad esempio, non sono fantastici se hai una malattia gengivale.

Vitamina C

Pensi che megadosi di Vitamina C manterranno a bada il raffreddore comune? Mark Levine, ricercatore presso il National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, ha dichiarato che l’assunzione di integratori C in sostanza ti darà solo urine più copiose.

Per ottenere i benefici per la salute della protezione dal cancro, dalle malattie cardiache, dalla degenerazione maculare legata all’età e altro ancora, le migliori prove provengono da studi in cui le persone consumano vitamina C naturalmente nella loro dieta, non attraverso integratori.

Crema solare costosa

Quando si tratta di protezione dai raggi UV (responsabili del cancro della pelle e delle rughe), non si ottiene sempre ciò per cui si paga.

Nella sua revisione del 2013 dei filtri solari, Consumer Reports ha scoperto che i filtri solari meno efficaci erano anche i più costosi.

Tamponi di cotone per orecchie