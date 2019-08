I 4 problemi di memoria che non hanno nulla a che fare con l’Alzheimer

Sono normali impulsi cerebrali o qualcosa di peggio? Come tutto dalla gravidanza allo stress può confondere la tua mente (e quando sapere che è grave).

Le fluttuazioni ormonali della perimenopausa e queste altre condizioni possono essere confuse con i primi segni della malattia di Alzheimer.

Perimenopausa: gli ormoni innescano lampi nel cervello

Durante la transizione verso la menopausa, i livelli dell’ormone femminile estrogeno fluttuano, aumentando e diminuendo in modo non uniforme. Ciò può causare sintomi come vampate di calore e problemi di sonno e sembra anche essere responsabile di ciò che è stato ora documentato come perdita di memoria.

I ricercatori dell’Università di Rochester hanno chiesto a 75 donne altamente istruite, dai 40 ai 60 anni, di sottoporsi a una serie di test per valutare la loro capacità di apprendere e conservare nuove informazioni, manipolare mentalmente nuove informazioni e sostenere la loro attenzione.

I ricercatori hanno scoperto che molte delle donne con sintomi perimenopausali come le vampate di calore hanno avuto risultati scarsi nei test che hanno misurato la memoria di lavoro (la capacità di assorbire e manipolare nuove informazioni). Queste donne hanno anche avuto problemi a concentrarsi.

Ancora più importante, questo tipo di perdita di memoria è temporanea nella maggior parte dei casi. Entro un paio d’anni, man mano che i livelli ormonali si stabilizzano, i sintomi tendono a scomparire.

Stress: dirotta il pensiero e l’attenzione

Lo stress implacabile può confondere il pensiero e rendere difficile prestare attenzione. Può anche disturbare il sonno, il che blocca la capacità del cervello di organizzare i ricordi negli schedari neurologici corretti, rendendo questi ricordi più difficili da recuperare.

Se lo stress è temporaneo, per esempio lo stress della perdita del lavoro, la memoria e le funzioni cerebrali torneranno alla normalità.

Se lo stress rimane cronico, tuttavia, l’ippocampo può essere danneggiato, aumentando il rischio di sviluppare la malattia di Alzheimer. Quindi, mentre l’oblio indotto dallo stress non è lo stesso della malattia di Alzheimer, alla fine può portare ad esso.

Gravidanza: effetti del cervello del bambino

Le mamme in attesa lo chiamano “cervello in gravidanza” per una ragione. Durante i nove mesi in cui il tuo corpo sta creando un bambino, subisci una forte fluttuazione ormonale che può influire sulla tua chiarezza mentale.

Appoggiarsi ad amici e parenti per il supporto può aiutare. Per inciso, spesso il momento più dimenticabile durante la gravidanza è il parto stesso.

Forse abbiamo evoluto questo meccanismo biologico in modo che il dolore dell’infanzia potesse essere rapidamente dimenticato e, non importa quanto a lungo o difficile il parto, le madri sarebbero inclini ad avere un altro figlio.

Trattamento del cancro: il pedaggio della chemioterapia

La chemioterapia e le radiazioni possono influenzare il cervello in modi che non comprendiamo completamente, provocando sintomi simili alla malattia di Alzheimer. Questi sono spesso chiamati “chemio cerebrale”.

Non è ancora chiaro il motivo per cui ciò accade, ma sappiamo che il problema esiste. Per alcuni pazienti, questi sintomi si risolvono al termine del trattamento. Per altri, persistono.

E ci sono molti altri problemi di memoria non correlati all’Alzheimer, tra cui una tiroide non attiva, carenze di vitamine e minerali, squilibri ormonali, interazioni farmacologiche da prescrizione o da banco, mancanza di sonno che deriva dall’insonnia o da un altro disturbo del sonno, trauma cranico e altri problemi di salute come la malattia dei vasi sanguigni.

Se riscontri problemi con la tua memoria, parlane con il tuo medico di famiglia. Un controllo medico può aiutarti a scoprire se uno dei problemi che ho appena menzionato potrebbe causare i tuoi sintomi.

Se si scopre che hai i primi segni della malattia di Alzheimer, il medico può aiutarti a guidare verso misure di riduzione del rischio o suggerire una sperimentazione di ricerca clinica.

Il medico può prescrivere farmaci per trattare l’ipertensione, il colesterolo elevato o la depressione. Non esistono ancora trattamenti che modificano, invertono o rallentano il decorso della malattia di Alzheimer.