I 3 soppressori naturali dell’appetito che ti aiutano a perdere peso

Ci sono molti prodotti per perdere peso sul mercato. Funzionano in diversi modi, riducendo l’appetito, bloccando l’assorbimento di determinati nutrienti o aumentando il numero di calorie che si bruciano. Ecco i 5 migliori soppressori dell’appetito naturali che possono aiutarti a perdere peso.

Fieno greco

Il fieno greco è un’erba della famiglia dei legumi. I semi, dopo essere stati essiccati e macinati, sono la parte più comunemente usata della pianta.

Il fieno greco contiene fibre solubili e insolubili. Tuttavia, la maggior parte della fibra proviene dal galattomannano, una fibra solubile in acqua.

Grazie al suo alto contenuto di fibre, è stato dimostrato che il fieno greco offre benefici per la salute come la regolazione della glicemia, la riduzione del colesterolo e il controllo dell’appetito.

Il fieno greco agisce rallentando lo svuotamento dello stomaco e ritardando l’assorbimento di carboidrati e grassi. Ciò si traduce in una riduzione dell’appetito e un migliore controllo della glicemia.

Uno studio condotto su 18 persone obese sane ha scoperto che il consumo di 8 grammi di fibre di fieno greco ha ridotto l’appetito in modo più efficace rispetto a 4 grammi di fibre di fieno greco. I partecipanti si sono anche sentiti più sazi e hanno mangiato meno al pasto successivo.

Inoltre, sembra che il fieno greco possa aiutare le persone a ridurre l’assunzione di grassi.

Ad esempio, uno studio su 12 uomini sani ha dimostrato che l’assunzione di 1,2 grammi di estratto di semi di fieno greco ha ridotto l’assunzione di grassi giornaliera del 17%. Ciò ha anche ridotto l’apporto calorico giornaliero di circa il 12%.

Inoltre, una revisione di 12 studi controllati randomizzati ha scoperto che il fieno greco ha proprietà ipoglicemizzanti e ipocolesterolemizzanti.

La ricerca ha dimostrato che il fieno greco è sicuro e ha pochi o nessun effetto collaterale.

Dosaggio

Seme intero: inizia con 2 grammi e passa a 5 grammi, come tollerato.

Capsula: iniziare con una dose di 0,5 grammi e aumentare a 1 grammo dopo un paio di settimane se non si verificano effetti collaterali.

Glucomannano

Aumentare l’assunzione di fibre è un ottimo modo per controllare l’appetito e perdere peso.

Delle fibre solubili più conosciute, il glucomannano sembra essere il più efficace per la perdita di peso. Riduce entrambi l’appetito e diminuisce l’assunzione di cibo.

Il glucomannano è anche in grado di assorbire acqua e diventare un gel viscoso, che può bypassare la digestione e arrivare al colon relativamente invariato.

La proprietà di carica del glucomannano aiuta a promuovere la sazietà e a ritardare lo svuotamento dello stomaco, che può aiutare a ridurre l’assunzione di cibo e aiutare a perdere peso.

Inoltre, il glucomannano può aiutare a ridurre l’assorbimento di proteine ​​e grassi, alimentare i batteri amici nell’intestino, aiutare a regolare i livelli di zucchero nel sangue e ridurre il colesterolo totale e LDL.

Il glucomannano è considerato sicuro ed è generalmente ben tollerato. Tuttavia, può iniziare ad espandersi prima di raggiungere lo stomaco, rendendolo un rischio di soffocamento. Pertanto, è importante prenderlo con 1-2 bicchieri d’acqua o altro liquido.

Dosaggio

Inizia da 1 grammo tre volte al giorno.

Gymnema Sylvestre

Gymnema Sylvestre è un’erba più comunemente conosciuta per le sue proprietà antidiabetiche. Tuttavia, potrebbe anche aiutare con la perdita di peso.

I suoi composti attivi, noti come acidi ginnemici, hanno dimostrato di bloccare la dolcezza del cibo. In altre parole, il consumo di Gymnema Sylvestre può ridurre il sapore dello zucchero in bocca e combattere il desiderio di zucchero.

Allo stesso modo, gli acidi ginnnici possono legarsi ai recettori dello zucchero nell’intestino, impedendo l’assorbimento dello zucchero nel sangue. Ciò potrebbe aiutare a mantenere bassi i livelli di zucchero nel sangue ed evitare l’accumulo di carboidrati come grasso.

Dosaggio

Capsula: 100 mg tre o quattro volte al giorno.

Polvere: inizia con 2 grammi e sposta fino a 4 grammi se non si verificano effetti collaterali.

Tè: fai bollire le foglie per 5 minuti e lascia in infusione per 10-15 minuti prima di bere.

Prima di assumere qualsiasi tipo di soppressore della fame, consultare il medico.