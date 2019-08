I 10 segreti di bellezza da rubare a Marilyn Monroe

Perché la vecchia Hollywood non passa mai di moda. Ecco i segreti di bellezza di Marilyn Monroe.

Trova il tuo profumo caratteristico

Marilyn Monroe dichiarava che dormiva solamente con qualche goccia di Chanel n. 5. Potresti preferire indossare il tuo profumo completamente vestito e in pubblico, ma scegli un prodotto come fragranza preferita. Una volta abbracciato il tuo profumo, ti sentirai sicuro e unico, ogni volta che lo spruzzi.

Non saltare mai la protezione solare

“Nonostante la grande moda in California, non credo che la pelle abbronzata sia più attraente della pelle bianca, o più sana, del resto“, questo disse Marilyn Monroe disse alla rivista Pageant nel 1952.

Abbraccia la tua carnagione naturale e una boccetta di crema solare.

Lava meno i capelli

Mescola e abbina il colore delle labbra

La Monroe ha usato cinque diversi rossetti e gloss per creare il suo look imbronciato. I rossi più scuri si estendevano all’esterno delle sue labbra, quelli più chiari all’interno e mettevano in risalto i prodotti in alto e in basso.

Prova a stratificare un paio di colori diversi per aggiungere dimensione alle tue labbra o crea il tuo colore distintivo combinando i rossetti che hai già.

Lascia che il tuo eye-liner sia impreciso

Rendi le tue sopracciglia un punto focale

Contrariamente ai suoi riccioli biondo platino, le sopracciglia di Marilyn erano scure con angoli acuti. Rendi le tue sopracciglia altrettanto spettacolari riempiendole con una matita e controllando i peli ribelli con un gel per sopracciglia o un mascara chiaro.

Mantieni la pelle idratata

Fai un cambio di capelli audace Marilyn Monroe non è sempre stata una bomba bionda, è nata una bruna. Si è tinta i capelli di un biondo dorato quando un’agenzia di modelle le ha detto che l’avrebbe resa più efficace. Da allora in poi, l’ha abbracciata completamente, diventando sempre più leggera fino a quando non si è accontentata del suo inconfondibile lavoro di tintura “federa bianca”. Non lasciare che qualcun altro ti dica cosa fare con i tuoi capelli, ma se stai morendo (nessun gioco di parole) per provare un nuovo colore o stile audace, provaci. Potresti finire con un enorme aumento di fiducia. Scopri come ottenere un aumento immediato della fiducia qui.