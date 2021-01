I 10 benefici dell’olio di fegato di merluzzo per la pelle e la salute

I 10 benefici dell’olio di fegato di merluzzo per la pelle e...

La maggior parte di noi ha sentito parlare dei numerosi benefici dell’olio di fegato di merluzzo per la nostra salute e il nostro intestino. E tu li conosci?

Derivato dal fegato del merluzzo che vive sul fondo dell’oceano, l’olio di fegato di merluzzo è un integratore straordinario per la salute delle ossa, riduce l’infiammazione e fornisce una pelle bella e priva di acne.

I principali benefici derivano dal fatto che è un’ottima fonte di vitamine A e D, entrambe molto importanti per mantenere diverse funzioni corporee.

Inoltre, essendo una ricca fonte di acidi grassi omega-3, funziona anche molto bene per combattere problemi comuni come infiammazioni interne ed esterne e fornisce antiossidanti per combattere i danni dei radicali liberi.

Aiuta con il diabete

Se stai lottando con il diabete, l’olio di fegato di merluzzo si rivelerà davvero utile per te.

Questo perché l’olio è ricco di acidi grassi essenziali che funzionano bene per ridurre l’infiammazione intestinale, regolare la produzione di insulina e controllare i livelli di glucosio nel sangue.

Tutti questi fattori contribuiscono con successo al controllo, alla riduzione e alla prevenzione del diabete.

Migliora la vista

Cerchi modi per prevenire la cataratta e vari altri problemi agli occhi?

Allora l’olio di fegato di merluzzo è la risposta. Quando si consuma olio di fegato di merluzzo, si forma una barriera protettiva intorno alla superficie degli occhi per impedire ai batteri di entrare all’interno, riducendo così le possibilità di contrarre un’infezione agli occhi.

Inoltre, grazie alla presenza di vitamina A e acidi grassi omega-3, l’olio di fegato di merluzzo riduce l’infiammazione, il rischio di glaucoma, pressione oculare e danni ai nervi per mantenere gli occhi sani.

Rafforza l’immunità

Uno dei principali benefici è che è una ricca fonte di vitamina A. Questa vitamina è un incredibile antiossidante e protegge il corpo dallo stress ossidativo o dai radicali liberi nell’ambiente.

Tutti questi fattori si uniscono per incrementare l’immunità e prevenire malattie dannose e infezioni batteriche.

Previene il cancro

Sapevi che assumere regolarmente un integratore di olio di fegato di merluzzo è uno dei modi migliori per ridurre il rischio di cancro?

Oltre ad avere numerosi benefici per la salute, l’olio di fegato di merluzzo è uno dei migliori fonti naturali di vitamina D

Riduce il colesterolo

Anche se l’olio di fegato di merluzzo è una ricca fonte di grassi, sono tutti grassi buoni. È ricco di acidi grassi omega-3.

Questa centrale elettrica naturale aiuta ad aumentare l’HDL, il colesterolo buono nel corpo, mentre abbassa l’LDL, che è un tipo di lipoproteine ​​a bassa densità e il tipo cattivo di grassi.

Protegge la salute del cuore

Il consumo di olio di fegato di merluzzo o dei suoi integratori è un modo eccellente e naturale per ridurre il rischio di diverse malattie cardiache.

Questo vantaggio è dovuto agli alti livelli di acidi grassi omega-3 presenti in esso.

Questi acidi grassi prevengono le malattie cardiache riducendo i trigliceridi, mantenendo sotto controllo la pressione sanguigna, aumentando le lipoproteine ​​ad alta densità e prevenendo la formazione di placche nelle arterie.

Tutti questi fattori si uniscono per garantire un funzionamento sano del cuore, riducendo così il rischio di diversi problemi cardiaci.

Mantiene le ossa sane

Una delle prime cose di cui risentiamo, man mano che invecchiamo, è la salute delle ossa.

Il motivo principale è che le tue ossa iniziano a perdere massa dopo i 30 anni e questo è un problema molto più comune e prominente nelle donne, specialmente dopo che hanno raggiunto la menopausa.

Ciò aumenta il rischio di fratture, anche con lesioni altrimenti lievi.

Ma grazie all’enorme riserva di vitamina D nell’olio di fegato di merluzzo, è un ottimo modo per rafforzare le ossa e prevenire lesioni ossee legate all’età.

Lo fa aiutando il tuo corpo ad assorbire il calcio dal cibo e integratori, assicurandoti così che le tue ossa rimangano sane per un periodo di tempo più lungo.

Previene e cura l’acne

Il motivo principale per cui l’olio di fegato di merluzzo funziona come un incantesimo per curare l’acne risiede nel suo alto contenuto di acidi grassi omega-3.

Questi acidi grassi riducono e combattono l’infiammazione, che è molto importante per prevenire l’acne cistica.

Aiuta a rimuovere le cicatrici da acne

Avere l’acne è già abbastanza grave così com’è, ma sbarazzarsi di acne non sarà sufficiente.

Dovrai anche prenderti cura delle cicatrici e dello scolorimento che di solito seguono l’acne.

Queste cicatrici richiedono molto più tempo per guarire e, a volte, possono anche diventare permanenti. Ma l’olio di fegato di merluzzo è un ottimo rimedio per prevenire e ridurre questo problema.

Ciò perché è un ottimo integratore per supportare il rinnovamento cellulare, che è fondamentale per ridurre le cicatrici da acne molto più velocemente.

Anche se è un ingrediente eccellente, ci vuole tempo per mostrare i risultati e – quindi – è necessario essere abbastanza pazienti prima di notare eventuali cambiamenti reali.

Combatte l’infiammazione

È importante scoprire qui cosa significa veramente infiammazione.

Non è altro che il modo in cui il tuo corpo combatte un’infezione e cura una ferita.

Se non trattata, può portare a molti altri problemi come malattie cardiache e pressione sanguigna.

Un ottimo modo per combattere l’infiammazione è aumentare l’assunzione di acidi grassi omega-3, poiché aiutano a ridurre la produzione di proteine ​​che causano l’infiammazione.

Poiché l’olio di fegato di merluzzo è ricco di vitamina A e vitamina D, aiuta a combattere l’infiammazione rilasciando antiossidanti, molto importanti per combattere i danni dei radicali liberi.