I 10 benefici del camminare a piedi nudi

I nostri piedi sono progettati sia per stabilità che per la mobilità. Nell’antichità i nostri antenati camminano a piedi nudi con molti benefici per la salute. Scopriamo quali sono.

Migliorare il controllo posturale

Camminare con le scarpe rende il nostro piede morbido e debole e ciò provoca una cattiva postura in piedi, camminando che, alla fine, influisce sul nostro equilibrio statico e dinamico.

Migliora l’equilibrio ionico

Il 70% del nostro corpo contiene acqua che contiene elettroliti come sodio, potassio ecc. Camminare a piedi nudi aiuta a creare un equilibrio ionico all’interno di cellule e tessuti grazie all’energia magnetica della terra.

Benefici sensoriali

Camminare con le scarpe impedisce al nostro piede di esplorare le trame di diversi tipi di oggetti naturali (ad es. Sabbia, fango, erba ecc.): mentre si cammina a piedi nudi questi materiali naturali stimolano il punto di pressione e le terminazioni nervose che ci rendono più vigili, attivi, consapevoli e orientati.

Migliora la qualità del sonno

Immagina la sensazione di camminare scalzo sulla spiaggia. Ciò rende la nostra mente calma e ci si sente meglio. È il processo di messa a terra che allevia le tensioni e rimuove gli ioni positivi per far posto agli ioni negativi che ci fanno rilassare e migliorare la qualità del sonno.

Diminuire il dolore del piede

In alcune condizioni patologiche come la fascite plantare, i neuromi del piede, si può trovare sollievo camminando a piedi scalzi.

Migliore circolazione del sangue in piedi e gambe

Migliora la circolazione sanguigna nelle gambe che previene le vene varicose e mantiene le nostre gambe sane.

Riduce la pressione del sangue

Camminando a piedi nudi, la pressione si abbassa e si regolarizza.

Riduce lo stress e la tensione

In questo modo, sarai più rilassato e senza nervosismo, né tensioni.

Allevia l’eventuale dolore al ginocchio

Se soffri di dolore al ginocchio, camminare a piedi nudi può aiutarti ad alleviare il dolore.

Migliora la memoria, la concentrazione e l’intelligenza

Meglio di così?