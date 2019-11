Huzi, la storia commovente del cane che non lascia la tomba del...

Huzi un pastore tedesco, fedele oltre alla morte, non abbandona la tomba del suo defunto padrone. Una storia commuovente che si aggiunge a tantissime altre

La storia di Huzi ribadisce la vera natura dei cani, secondo quanto detto da Konrad Lorenz, zoologo ed etologo austriaco

“Non c’è fedeltà che tradisca almeno una volta, tranne quella di un cane.”

La nostra storia ha come protagonista Huzi, un pastore tedesco che vive in Cina nella contea di Fuping, nella provincia cinese di Shaanxi. Lui ha cercato di scavare la tomba del padrone, probabilmente sperava di poterlo ritrovare ancora vivo.

La perdita dell’amato padrone

Huzi vive nella sua grande famiglia, che purtroppo ha perso il nonno Wu, a cui il cane era molto affezionato. Huzi ora vive con i figli del signor Wu ma sentiva la sua mancanza. L’amore di Huzi è diventato virale tramite un filmato molto dolce e commovente, che è stato caricato sulla piattaforma Pear. Possiamo vedere come il cane visiti la tomba del nonno accompagnato da una figlia del signore. La donna di che sono andati insieme a rendere omaggio all’anziano padre, e racconta

“Siamo andati insieme alla tomba. Lui ha fatto il giro per due volte nel punto dove mio padre è stato sepolto e lì si è fermato.” Ha poi proseguito dicendo “Dopo un pò ha cominciato a scavare e non voleva più staccarsi da lì, non voleva tornare a casa.”

Il cane ha ignorato ogni richiamo e questo è stato un modo per elaborare il lutto. Erano infatti tre giorni che il cane non toccava cibo e acqua, evidentemente non accettava la scomparsa senza spiegazione del signor Wu. Dopo aver capito la sorte del signor Wu, si è rassegnato ed ha ripreso a vivere, sempre con un velo di malinconia insieme ai suoi nuovi padroni.