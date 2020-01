Hong Kong, la marcia di Capodanno tra violenza e lanci di Molotov

La marcia di Capodanno a Hong Kong non è stata pacifica come previsto e tra il milione di manifestanti ci sono stati molti episodi di violenza

Un milione di manifestanti alla marcia di Hong Kong autorizzata in quanto pacifica, poi trasformata in qualcosa di incontenibile.

La marcia pro democrazia

Un milione di persone hanno partecipato a questa marcia di Capodanno – secondo le stime degli organizzatori – sempre per sostenere l’idea pro democrazia. La stessa è inziata ed è stata organizzata in maniera pacifica ma poi si è trasformata in vero e proprio scontro.

I media locali rendono noto che si sono susseguiti non pochi episodi di violenza. La polizia è infatti dovuta intervenire utilizzando lo spray urticante e gas lacrimogeni.

I manifestanti si sono difesi con il lancio di Molotov contro la polizia e le stesse persone che marciavano insieme a loro. Tutto è partito dal solito punto di ritrovo, ovvero Victoria Park per poi proseguire verso l’isola dell’ex protettorato. Successivamente hanno raggiunto Central e poi il cuore commerciale Hub Internazionale.

Tantissimi gli striscioni riportanti scritte di vario genere, tra le quali anche richieste specifiche come

elezioni libere

amnistia per le 6.500 persone che sono state arrestate durante le proteste di questi mesi

inchiesta sulla gestione della Polizia in forma indipendente

Questa marcia è stata resa possibile dall’autorizzazione che è stata ricevuta dalle autorità per la notte il giorno di Capodanno. Nonostante questo la polizia ha fermato alcuni gruppi di persone per svolgere delle perquisizioni – come affermato da un cronista dell’agenzia Afp.