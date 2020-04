Honey, morto il delfino dell’acquario giapponese: “Prigioniero e solo”

Honey è morta. Ci ha lasciati il delfino più solo del mondo, prigioniera di un acquario giapponese abbandonato. Ecco la sua triste storia.

La delfina più sola al mondo, Honey è morta. Era diventata famosa col triste soprannome di “delfino più solo del mondo”. È morta sempre sola e dimenticata nella vasca in cui era stata imprigionata nel parco abbandonato di Inubozaki Marine Park, in Giappone.

La triste storia e l’abbandono

Honey era stata abbandonata in un parco a tema chiuso, insieme a 46 pinguini e centinaia di pesci, rettili dimenticati a loro volta nell’acquario della città di Choshi. Le immagini della delfina che piangeva e si lamentava hanno fatto il giro del mondo dalla prefettura di Chiba, in Giappone. Il parco venne chiuso a gennaio del 2018 e per salvare gli animali era stata lanciata una petizione.

Le petizioni del gruppo di animalisti coinvolti sono state ignorate, partendo da quelle del Peta fino a quella del Dolphin Project, che ha confermato la morte di Honey. La sezione di igiene della prefettura di Chiba afferma di aver visitato Honey più volte e di averla trovata in salute.

Un dipendente li ha alimentati per mesi, per poi lasciare gli animali praticamente abbandonati a loro stessi. È bene ricordare che all’interno dell’Inubozaki Marine Park sopravvivono circa 40 pinguini, pesci e rettili. Il delfino era nata il libertà e venne catturata nel 205 nella tristemente nota battuta di caccia di Taiji.

Il parco chiuse a causa di problemi economici. A novembre 2018 l’acquario aveva grandi debiti, che voleva sanare vendendo. Nel 2019, l’acquario fu venduto con tutti gli animali compresa la piccola Honey. A fine febbraio 2020 gli animalisti del Dolphin Project, hanno cercato un contatto coi colleghi del paese. Desideravano acquistare Honey, ma purtroppo nel loro sito si legge: