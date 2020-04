Un toccante momento di televisione a Pomeriggio 5, il programma di Barbara D’Urso in onda su Canale 5. La straziante rivelazione di Ettore Consonni, pensionato di Bergamo guarito dal Coronavirus.

Momento di commozione a Pomeriggio 5. Nel corso della puntata trasmessa su Canale 5 lo scorso 22 aprile, in collegamento video con la conduttrice Barbara D’Urso c’è stato Ettore Consonni, il pensionato di Bergamo guarito dal famigerato Coronavirus.

La toccante storia del bergamasco guarito dal virus Covid-19

Un racconto, quello del 61enne bergamasco, che ha calamitato l’attenzione dei principali siti di cronaca italiani. Ettore Consonni aveva contratto il virus Covid-19 alla fine del mese di febbraio e già il 4 marzo era stato ricoverato con urgenza a Seriate, in provincia di Bergamo.

Poiché sin dall’inizio della pandemia, Bergamo è stata una delle zone urbane più bersagliate dal virus e i posti letto nelle terapie intensive non erano sufficienti per tutti, il signor Ettore è stato trasferito all’Ospedale Civico di Palermo, a causa del sovraffollamento in Lombardia. Dopo 23 giorni di ricovero, il 61enne si è miracolosamente risvegliato in perfetta salute.

La straziante scoperta di Ettore Consonni

Per mostrare la sua incommensurabile gratitudine al personale medico palermitano che gli ha salvato la vita, Ettore Consonni ha confidato alla conduttrice di aver l’intenzione di tatuarsi il simbolo della Sicilia, come ricordo indelebile della battaglia vinta. Tuttavia, pochi attimi dopo, il pensionato ha fatto una spiazzante rivelazione:

“Quando sono tornato a Bergamo, ho scoperto che mio fratello è morto. Dedico questa mia intervista a lui”

Parole che hanno fatto calare il gelo siderale nello studio di Pomeriggio 5. Una frase agghiacciante che ha inevitabilmente scosso la presentatrice. Cercando di contenere le sue emozioni, Barbara D’Urso ha così replicato: