“Ho perso un figlio” Valeria Fabrizi: le straziante confessione dell’attrice in diretta

L’attrice Valeria Fabrizi spiazza tutti con una confessione a Domenica In sulla perdita di un figlio. Mara Venier sconvolta

Valeria Fabrizi di Che Dio ci aiuti! è stata protagonista di un intervista a Domenica insieme a Flavio Insinna durante la quale ha stupito tutti con la rivelazione di un episodio doloroso del passato di cui nessuno era a conoscenza. Vediamo cosa è accaduto.

La carriera e l’amore di Valeria Fabrizi

Valeria Fabrizi è l’apprezzatissima interprete di suor Costanza in Tv Che dio ci aiuti! al fianco di Elena Sofia Ricci.

La madre superiora del convento ha un apparenza fredda e dura ma in realtà è un cuore tenero proprio come Valeria.

La 83enne ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1954 e nel 1964 esordisce anche in tv assieme all’amore della sua vita,

uno dei componenti del Quartetto Cetra, Tata Giacobetti.

Negli anni è stata protagonista di film e serie tv molto apprezzate come Un Posto al Sole ed è anche stata in gara per Miss Universo arrivando quarta.

Un dolore grande l’ha vissuto quando perse il marito per un improvviso infarto nel 1988 dopo 24 anni di matrimonio.

Risate a Domenica In

A Domenica In la Fabrizi ha intrattenuto il pubblico con una divertente intervista insieme a Flavio Insinna.

Tra le gaffe della conduttrice Mara Venier che ha prima confuso il nome di Insinna chiamandolo “Fabio” e poi sbagliando a lanciare il filmato, Valeria e Flavio erano presenti in studio per presentare il film di Fausto Brizzi “Se mi vuoi bene” in uscita il 17 ottobre.

Insinna ha anche raccontato un esilarante episodio in cui un hater avrebbe commentato una sua foto nella quale indossava un travestimento di scena

“Mi scrisse ‘ che tocca fa pè campà’ e io risposi ‘ tocca divertirse ..e ci pagano pure!’ “

La confessione scioccante sulla morte del figlio

Anche la Fabrizi scherza con Mara facendo una battuta proprio sul suo ruolo di suora nella serie tv, ma subito dopo l’attrice fa una confessione non prevista che spiazza tutti.

“Ho perso un bimbo all’età di te mesi e per anni non ho voluto fare tv, rifiutavo le proposte”

La Fabrizi si è sentita di condividere questo dolore ancora forte con il pubblico di Rai1 e dunque spiega cosa è stato per lei quella perdita:

“Perdere un genitore è un grande dolore, ma perdere un figlio è il più grande in assoluto.”

La Venier è commossa e non si aspettava questa confessione

“Non lo sapevo”

Dice commossa la conduttrice e con il suo tatto non fa altre domande a Valeria sull’argomento ma si percepisce che sia Mara che tutto lo studio è solidale con il dolore dell’attrice e con la sua grande forza d’animo che l’ha fatta andare avanti, crescendo la figlia Giorgia.