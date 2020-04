In Himalaya crolla l’inquinamento e dopo 30 anni si rivedono le cime innevate dall’India. Un altro effetto derivante dal confinamento da covid 19.

In Himalaya crolla l’inquinamento grazie al confinamento. Il lockdown in India ha avuto un effetto già visto sia in Cina che in Italia, ora dal paese si possono vedere le vette innevate della catena più alta del mondo. Dal 22 di marzo è stato instituito il confinamento del tutto simile a quello del nostro paese. Circa 1,4 miliardi di persone sono obbligate a restare a casa e tutte hanno smesso d’inquinare.

Dopo 30 anni si rivedono le montagne

L’India torna protagonista in quest’ambito, come non ricordare le migliaia di tartarughe, che hanno potuto deporre le proprie uova senza essere disturbate dai turisti? Il lockdown ha fatto crollare l’inquinamento in maniera vertiginosa, in uno dei paesi maggiormente inquinati al mondo, ancora più della Cina. Ha ben 10 città sul podio tra quelle maggiormente inquinate, dove addirittura sono nati bar per respirare aria pura dalle bombole.

Il grande paese indiano solitamente è circondato una vera e propria coltre grigia, una nebbia composta totalmente dall’inquinamento che contraddistingue l’India. Ora che in Himalaya crolla l’inquinamento, le città nei suoi pressi soprattutto dello Stato del Punjab, tornano a vedere la catena dopo 30 anni.

Ora grazie ad un crollo dell’inquinamento del 44% che si ha avuto in breve tempo. Il cielo da grigio, ora è tornato a tingersi d’azzurro. Moltissime sono le città che tornano a vedere il cielo, addirittura distanti 200 km come quelle dello stato del Punjab. Le persone sono tornate ad ammirare le cime innevate dell’Himalaya.

Balbir Singh Seechewal, un’ambientalista del luogo ha detto che sono tornati a vedere la catena montuosa dei loro terrazzi, oltre a vedere le stelle di notte, cosa che non si poteva fare da decenni per poi concludere