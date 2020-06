Hell Raton, chi è e vero nome del giudice di X Factor Italia 2020

Chi è Hell Raton, il noto rapper sardo di madre ecuadoregna, tra i quattro giudici della quattordicesima edizione di X Factor Italia

Scopriamo insieme tutti i segreti di Hell Raton!

Chi è Hell Raton

Hell Raton, pseudonimo per Manuel Zappadu, detto “Manuelito”, nasce a Olbia, il 14 maggio del 1990, sotto il segno zodiacale del Toro.

Sardo, ma di madre ecuadoregna, il rapper è oggi la scommessa di Fremantle e di Sky in vista della quattordicesima edizione del talent musicale più importante del palinsesto italiano, X Factor.

Il rapper cresce a Quito, capitale dell’Ecuador, dopo di che fa ritorno in Europa e inizia a lavorare a 21 anni in tutt’altro contesto rispetto a quello musicale: a Londra riesce a ottenere un posto fisso come cameriere di sala.

Poi arriva la grande svolta: arrivato a Milano si fa strada nella scena hip hop della città e, assieme a Salmo e a Slait, nel 2010, fonda la Machete Crew e trascorre molti anni dietro le quinte dell’etichetta Machete Empire Records, fondata nel 2013, di cui è Ceo e direttore creativo.

Nasce uno dei progetti discografici più interessanti degli ultimi anni, il famigerato Machete Mixtape, un progetto che racchiude il talento di un intero collettivo di artisti del genere, come Fabri Fibra, Nitro, Marracash, Ghali, Gemitaiz, Bassi Maestro, Ensi, Rocco Hunt.

Il giovane dà vita, assieme a Slait, anche a Machete Gaming, un progetto che unisce musica e gaming, ed è promotore di vari progetti benefici, come Machete Aid on Twitch, una maratona a sostegno dei lavoratori del settore musicale colpiti dall’emergenza sanitaria del Covid-19.

Nel giugno del 2020 viene annunciato che sarà uno dei quattro giudici della quattordicesima edizione di X Factor, assieme a Mika, Emma Marrone e Manuel Agnelli.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molti dettagli relativi alla vita privata di Hell Raton. Non è noto neppure se il giovane sia impegnato in una relazione sentimentale.