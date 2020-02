Il dramma del Coronavirus: Heather Parisi: “Non danno la carta igienica”: la vita in Cina un inferno

Heather Parisi ha raccontato in un’intervista come sia difficile vivere ad Hong Kong mentre imperversa la paura per il coronavirus.

La paura per il coronavirus sta colpendo tutto il mondo, ma come si vive davvero in Cina? Una testimone d’eccezione racconta la sua esperienza di vita ad Hong Komg, ecco cosa ha svelato Heather Parisi.

La scelta di vita all’estero di Heather Parisi

Heaher Parisi, la ex ballerina e showgirl tra le più amate e famose negli anni 80, ha scelto da qualche anno di vivere all’estero.

Dopo essere stata protagonista di moltissimi programmi tv dal 2010 ha infatti scelto di trasferirsi con il marito ed i suoi due gemelli proprio ad Hong Kong.

La 60enne ha sempre declamato la bellezza della vita in Cina, con i suoi figli che stanno crescendo nel rispetto della multiculturalità imparando varie lingue e potendo crescere nella serenità della famiglia.

Oltre ad aver rilasciato interviste di recente sia sui giornali che in tv, la nota ballerina è sempre molto attiva sui social raccontando la sua vita quotidiana.

Heater si occupa infatti dell’educazione dei ragazzi e in una delle puntate dell’ultima stagione di Live-Non è la D’Urso ha affermato che anche la sua serenità da quando vive ad Hong Kong è aumentata e il suo sogno sarebbe quello di poter insegnare danza ed inglese ai bambini.

La toccante testimonianza della ex ballerina

Il momento attuale però rende la vita molto difficile proprio ad Hong Kong e in tutta la Cina.

Heather Parisi rivela che ormai dall’inizio dell’epidemia di coronavirus la popolazione si è barricata in casa e lavora e segue le lezioni scolastiche attraverso i pc.

“Di fatto è l’intera città a starsene a casa”

La showgirl racconta che non è per nulla piacevole vivere sempre con la paura indossando la mascherina e dovendo farsi misurare la febbre per poter accedere a qualunque ufficio, locale ecc.

“Sarei una bugiarda se dicessi che mi piace indossare la mascherina. Non la sopporto. La mascherina nasconde i nostri sorrisi”

Oltretutto sia le mascherine che i disinfettanti oramai scarseggiano:

“ la felicità ai tempi del Coronavirus è anche un bottiglia di disinfettante in più”

Heather rivela poi un aneddoto molto particolare che fa capire bene come la vita cui si era abituati è cambiata: ad essere resa “fuorilegge” per cause di igiene e contagio è la carta igienica e la ballerina rivela di aver implorato di poterne avere ma che le è stato negato

La testimonianza di Heather sulle pagine del settimanale Oggi risulta dunque molto importante per darci un’idea realistica dell’impatto del coronavirus sulla vita delle persone.