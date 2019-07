Heather Parisi confessa il suo disturbo: ‘Mi mette paura’

Heather Parisi, la triste confessione che spiazza i suoi fan: “Soffro di agorafobia, ero costretta a nascondermi nei negozi”

La showgirl statunitense, Heather Paris, confessa la sua più grande paura: agorafobia. Ecco cosa ha detto nella sua ultima intervista rilasciata al Corriere della Sera.

Heather Paris confressa: “soffro di agorafobia”

La ballerina statunitense è divenuta famosa sul piccolo schermo intorno agli anni ’80, grazie anche al suo brano Cicale. Una delle canzoni più cantate e ballate di tutti i tempi, che piace ai bambini e non solo. Quest’anno, Heather Parisi ha raggiunto un importante record: ben 40 di carriera televisiva. In occasione di questo importante evento, la showgirl statunitense ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera. Ma andiamo con ordine. Dopo tantissimi anni in tv, Heather Parisi ha deciso di trasferirsi nella capitale giapponese per dedicare il suo tempo alla famiglia. Ora vive felicemente a Tokyo e spesso è in Italia per impegni di lavoro. La danzatrice ha anche affermato che quando venne nel nostro paese tutti la guardavano come se fosse un alena, probabilmente a causa dei suoi occhi azzurri e capelli lunghi fino al sedere.

Nel corso dell’intervista, la ballerina ha deciso di confessare una delle sue più grandi paure: agorafobia. Una confessione che ha lasciato i suoi fan senza parole.

La showgirl statunitense parla della sua fobia

Il volto storico del piccolo schermo ha raccontato che quando ha iniziato la sua esperienza in tv ha avuto diversi problemi a causa della sua paura: agorafobia che comporta gravi disagi in spazi affollati.

“Ero inseguita in continuazione e per sfuggire all’abbraccio troppo caloroso dei fan dovevo nascondermi nei negozi: soffro di agorafobia e la folla mi mette paura.“.

Heather Parisi per ‘sfuggire’ alle persone era costretta a nascondersi nei negozi perchè la folla la spaventa e non poco.