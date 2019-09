Hawaii, in arrivo la prima macchina per la rimozione della microplastica

Alle Hawaii Hoola One è la prima macchina ideata espressamente per rimuovere le microplastiche, il primo prototipo è allo studio e sembra già operativo

Ci troviamo nell’isola KAʻŪ, alle Hawaii, un piccolo paradiso, inquinato come sempre più spesso dalla plastica. Non si tratta di un fiume in piena, l’isola è invasa dalla microplastica lungo la costa dell’isola. Potrebbe essere una nuova arma, per poter ripulire le micro plastiche dalle spiagge dell’arcipelago, aiutando a combattere il clima.

Il prototipo creato da studenti

A creare il primo prototipo di questa macchina, sono stati degli studenti dell’Università di Sherbrooke in Quebec, Canada. Questi studenti dalla spiccata coscienza ambientalista, hanno creato Hoola One, una macchina che attualmente è solo un prototipo, ideata per eliminare le micro plastiche cioè quello che resta dei rifiuti di plastica che viene deteriorata dai moti marini e ridotta in piccole parti.

Gli studenti per pubblicizzare la propria creazione, hanno diffuso sui social un video che spiega il funzionamento della macchina. Il primo test sul caso è stato fatto sul la costa di Kaʻū.

Alexandre Savard del team Hoola One ha affermato che

“Siamo tutti d’accordo sul fatto che questa cosa sia così triste, perché è una macchina che non dovrebbe esistere, ma deve esistere per ripulire tutto il casino che è già qui oggi”

Per poter effettuare il test nelle Hawaii si è dovuto raccogliere dei fondi e questo compito è stato assolto dell’Hawaii Wildlife Fund. Quest’associazione negli anni ha organizzato vari eventi simili al nostro Puliamo il mondo, nel quale s’impegnano a pulire le spiagge del litorale di Kaʻū.

I test in spiaggia

Megan Lamson una delle responsabili si è detta molto felice per il momento e dice che la Hoola One è arrivato in spiaggia, insieme al gruppo di 9 dei 12 studenti di ingegneria di Sherbrooke, che si sono occupati della creazione della macchina

“Non funziona esattamente come avevano sperato, ma c’è da aspettarselo, un paio di piccole correzioni per ottenere il vuoto perfetto e poi siamo pronti per partire. Speriamo che una volta testato sul campo qui a Waiohinu, e abbiamo rimosso le microplastiche a Kamilo”

Sarebbe ad oggi il solo modo per rimuovere le microplastiche, un modo intelligente e comodo per poter risolvere questo problema molto delicato e sentito attualmente.