Harry e William si spartiscono i soldi lasciati da Lady Diana: la scissione definitiva

Principe Harry e William si dividono: l’accordo firmato lo scorso dicembre e tutto a causa di Lady Diana

Si accentua ancor di più la separazione tra il Principe Harry e il Principe William. Tempo fa, Harry ha rinunciato ai titoli della royal family e si è trasferito con la moglie e il piccolo Archie in California.

Adesso, la divisione con il fratello William diventa non più soltanto spaziale: i due, infatti, hanno preso una decisione che li ha separati ancora di più…

Il fondo di Lady Diana

Alla base di questa separazione pare ci sia ancora una volta Lady Diana. La Principessa era una vera e propria attivista e filantropa, che impegnava moltissimo denaro nelle cause che sposava.

Dopo la sua morte, il carico delle associazioni benefiche è finito anche sulle spalle di William e Harry, che se ne sono sempre occupati insieme.

Il fondo di Lady Diana serviva proprio per raccogliere il denaro da impegnare nelle attività filantropiche. Adesso, però, i due fratelli pare abbiano preso una decisione definitiva…

La scelta del Principe Harry e di William

Il Principe Harry e il fratello William hanno preso una decisione che li dividerà definitivamente… i due, infatti, hanno scelto di spartirsi le cifre disponibili all’interno del fondo benefico di Lady Diana.

Lo scopo è quello di poter finanziare, singolarmente, le loro attività di beneficenza. La notizia è riportata da The Guardian e, secondo alcune fonti, i due fratelli avrebbero già firmato l’accordo lo scorso dicembre 2019.

Nell’aprile del 2013, il fondo di Lady Diana veniva controllato dalla fondazione benefica della Royal foundation. Attualmente, il fondo in questione non starebbe più raccogliendo attivamente denaro: soltanto occasionalmente riceve lasciti e donazioni destinate agli enti di beneficenza scelti da William e Harry.

Il principe Harry, in particolare, avrebbe chiesto che la sua parte dei fondi andasse alla Sentebale, un’organizzazione benefica da lui fondata per aiutare le vittime in povertà estrema e affette dall’Hiv, in zone come Lesotho, Botswana e Malawi.