Un’imperdibile maratona dedicata ai film di Harry Potter, a novembre 2020. Ecco come fare per non perdersi nemmeno un appuntamento!

Nel tentativo di allietare le serate in lockdown la tv propone una maratona delle avventure del maghetto di Hogwarts. Tutte le anticipazioni di novembre 2020!

La saga di Hogwarts di nuovo in onda

Il mago più famoso del mondo torna ad appassionare i milioni di fan con tutte le sue avventure. Come già accaduto nella scorsa primavera, proprio durante il lockdown, la tv dedica ampio spazio ad una delle saghe più amate di sempre.

Le vicende che ruotano intorno alla scuola di magia di Hogwarts, tratte dai libri della scrittrice britannica J.K.Rowling, hanno dato vita ad una serie di film tra i più seguiti.

Gli appassionati come già accaduto dunque tra marzo ed aprile 2020, potranno rivedere i film dal primo all’ultimo e ripercorrere l’evoluzione della storia fantasy a partire dal 12 novembre 2020!

Ecco dunque tutte le date degli appuntamenti per non perdersene nemmeno uno!

Maratona Harry Potter, tutti gli appuntamenti

Ora che i cinema ed i teatri sono nuovamente chiusi a causa delle norme anti Covid, Mediaset ha pensato di allietare le serate di quanti sono costretti in casa riproponendo la saga di Harry Potter.

Le avventure di Harry Potter, Ermione e Ron andranno in onda nel mese di novembre su Canale 5.

Ecco dunque tutte le date per non perdersi nemmeno un appuntamento: si partirà dunque il 12 novembre e tutti i film saranno in onda alle 21.20 sempre su Canale 5

Il 12 novembre : andrà in onda il primo film della saga “Harry Potter e la pietra filosofale”

: andrà in onda il primo film della saga “Harry Potter e la pietra filosofale” Il 19 novembre 2020 : “Harry Potter e la camera dei segreti”

: “Harry Potter e la camera dei segreti” Il 26 novembre 202 0: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban”

0: “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” Il 3 dicembre 2020 : “Harry Potter e il calice di fuoco”

: “Harry Potter e il calice di fuoco” Il 10 dicembre 2020 : “Harry Potter e l’ordine della fenice”

: “Harry Potter e l’ordine della fenice” Il 17 dicembre 2020 : Harry Potter e il principe mezzosangue

: Harry Potter e il principe mezzosangue Il 24 dicembre 2020 : “Harry Potter e i doni della morte parte 1″

: “Harry Potter e i doni della morte parte 1″ Il 31 dicembre 2020: “Harry Potter e i doni della morte parte 2″

Una ricca programmazione dunque come riporta Tv Serial, per gli otto film della saga più seguita, da non perdere assolutamente! Per eventuali cambi di programmazione dell’ultimo minuto continuate a seguirci!