Harry Potter, ricordate Luna Lovegood? Ecco com’è diventata oggi, la trasformazione è incredibile

L’amatissimo personaggio di Luna Lovegood

Tutti gli appassionati di Harry Potter ricorderanno sicuramente il personaggio di Luna Lovegood.

Nella saga cinematografica che ha sbancato al botteghino e reso molti attori delle vere e proprie star, il personaggio era interpretato dalla dolcissima Evanna Lynch, all’epoca poco più di una bambina.

Oggi, Evanna ha 30 anni ed è inevitabilmente molto diversa rispetto a quando vestiva i panni dell’amatissima maghetta.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto lo Scream Award nel 2009 come Miglior attrice non protagonista per Harry Potter e il principe mezzosangue e la candidatura allo Young Artist Award nel 2010 per la miglior attrice non protagonista per Harry Potter e il principe mezzosangue.

Ecco l’incredibile trasformazione di Evanna Lynch

Dall’interpretazione di Luna Lovegood di anni ne sono passati! Oggi Evanna Lynch ha 30 anni ed è molto diversa.

Già da piccola aveva dei tratti molto dolci e gradevoli, ma adesso è davvero stupenda.

La giovane donna, che su Instagram è seguita da quasi 4 milioni di followers, posta spesso scatti sul social in questione.

Uno di questi, pubblicato qualche settimana fa, proprio nel giorno del suo compleanno, mostra a tutti la sua immensa bellezza.

