Harry Potter, attori morti tragicamente: i 5 interpreti scomparsi misteriosamente

Harry Potter cast e personaggi: gli interpreti della saga che sono scomparsi.

Tra le serie fantasy più amate di tutti i tempi vi è, senza alcun dubbio, Harry Potter. I numerosi interpreti hanno riscosso un enorme successo dopo aver preso parte alla saga mentre altri sono venuti a mancare dopo conclusasi la serie. Leggi l’articolo per scoprire quali attori sono scomparsi dopo l’uscita dell’ultimo capitolo dedicato al mago più famoso del mondo.

Harry Potter: gli attori scomparsi

Il romanzo fantasy è stato scritto da J. K. Rowling ed è ambientato principalmente nell’immaginario mondo magico. In particolare sono raccontante tutte le storie che riguardano la famosa scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Il filo conduttore, di ciascun capitolo della saga, è la vita del protagonista, Harry Potter. La serie ha riscosso un enorme successo in tutto il mondo e le vicende legate al mago hanno appassionato milioni di adolescenti e non.

Alcuni degli attori però sono venuti a mancare dopo l’uscita dell’ultimo capitolo.

Richard Harris: Albus Silente

Nel 2002, è venuto a mancare uno degli attori protagonisti della saga: Richard Harris, che ha interpretato Albus Silente nei primi due film della serie. Successivamente, è stato sostituito da Michael Gambon. L’attore si è spento a causa di un tumore, all’età di 72 anni.

Richard Griffiths: Vernon Dursley

Tra i personaggi più odiati della saga vi è lo zio di Harry, Vernon. L’attore britannico è venuto a mancare nel 2013 in seguito a complicanze dovute ad un intervento chirurgico al cuore.

Alan Rickman: Severus Piton

Nel 2015, subito dopo l’uscita dell’ultimo capitolo della saga, l’attore ha scoperto di aver un tumore al pancreas. Alan Rickman si è spento sei mesi dopo in un ospedale a Londra.

Robert Hardy: il Ministro della Magia

Un altro attore che non c’è più è Robert Hardy, che nella serie, vestiva i panni del Ministro della Magia. L’uomo è scomparso nel 2017, all’età di 91 anni per cause naturali.

Robert Knox

Nella serie, Robert Knox ha interpretato il ruolo di Marcus Belby. L’attore britannico è morto dopo essere stata accoltellato durante una rissa, all’età di 19 anni.