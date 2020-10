Regina Elisabetta Distrutta, Harry rifiuta il suo invito: Tutta colpa di Meghan

Il figlio di Carlo e Lady Diana rifiuta l’invito della Regina. Ad impedirgli di vedere la nonna, pare sia stata Meghan Markle. Scopriamo insieme il motivo dell’oltraggioso rifiuto!

Il duca di Sussex non ha intenzione di incontrare la regina Elisabetta, che avrebbe voluto incontrarlo per discutere di alcune questioni.

Il Principe Harry e Meghan Markle rimangono al centro dell’attenzione dei media a causa di alcuni dissidi in atto con la regina Elisabetta II.

In base ad alcuni rumors la coppia e in particolare il duca di Sussex, avrebbe rifiutato l’invito della nonna che ha richiesto la presenza di Harry a palazzo per alcune questioni urgente.

La regina Elisabetta chiede l’incontro con Harry

La regina, infatti, avrebbe voluto discutere con il nipote sia per l’attività di restauro del Frogmore Cottage, l’abitazione nella quale abitavano precedentemente i duchi di Sussex, che per alcune recenti dichiarazioni di Harry.

Il figlio di Lady Diana, infatti, ha da poco manifestato il suo favore di Joe Biden e la sua contrarietà nei confronti di Donald Trump.

Pare che la nonna non abbia gradito un esposizione mediatica così importante, che potrebbe compromettere i rapporti diplomatici tra Stati Uniti e Regno Unito.

Harry rifiuta l’invito della nonna

Come rivelato da Katie Nicholl, giornalista di Vanity Fair, pare che Harry avrebbe rifiutato l’invito della regina Elisabetta.

Il capo della royal family aveva chiesto a Harry di venire al più presto a Londra, ma il nipote avrebbe posticipato l’incontro, che dovrebbe avvenire dopo la celebrazione delle feste natalizie:

“I viaggi sono ormai molto complicati a causa della pandemia da Coronavirus e al momento il Duca non ha intenzione di tornare nel Regno Unito, certamente non prima di Natale. Il punto è che, non appena arriva, deve mettersi immediatamente in quarantena e questo rende le cose piuttosto difficili.”

Secondo altre indiscrezioni, però, dietro la scelta di non accettare l’invito della nonna ci sarebbe lo zampino di Meghan Markle. Pare che la donna, infatti, non sia stata invitata all’incontro e che ciò abbia scatenato il suo risentimento contro la Royal Family.