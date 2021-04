Harry e Meghan, spunta il vero motivo della Megxit, nessuno se lo aspettava

Dopo una breve e necessaria tregua, data dall’Addio del Principe Filippo lo scorso 9 Aprile, è ritornato un forte clima di tensione a Buckingham Palace.

Di recente una fonte interna ha rivelato che il Principe William sarebbe estremamente furioso con Meghan Markle, per l’imperdonabile gesto contro la moglie, la Duchessa di Cambridge, Kate Middleton.

Poche ore fa il Daily Mail, ha toccato nuovamente il tema della Megxit rivelandone le cause. La colpa? Sarebbe proprio del Principe Harry. Ecco cosa ha ‘combinato’ il nipote della Regina Elisabetta.

Come è noto il Duca e la Duchessa del Sussex vivono attualmente in California, nella bellissima Villa Montecito insieme al loro piccolo Archie.

Secondo l’esperto reale Robert Jobson, autore della biografia ‘Prince Philip’s Century’, la Megxit sarebbe principalmente colpa del Principe Harry, il quale non avrebbe preparato adeguatamente la sua consorte Meghan Markle alla vita di corte:

e ancora:

‘La gente pensa che non lo sia, ma lo è. Non è affascinante, e forse a lei non piaceva affatto’