Harry e Meghan accettano il Reality Show, sudditi indignati: la cifra pazzesca che intascheranno

Gli ex duchi di Sussex firmano un contratto con Netflix che potrebbe nelle loro casse per tantissimi soldi, scatenando una viva polemica

La scelta di Meghan ed Harry sta facendo discutere tutti, soprattutto i sudditi della famiglia reale!

Nuovi lavori e contratti per Harry e Meghan

Harry e Meghan Markle hanno abbandonato il Regno Unito e la Famiglia Reale a causa dell’intrusione dei media britannici nella loro vita privata.

Adesso, la coppia, che vive a Los Angeles in compagnia del piccolo Archie, ha la necessità di un nuovo lavoro, che possa anche mantenere le sue numerose spese, che gravano sul bilancio familiare.

Di recente, è arrivato per i Sussex il contratto con la televisione e le case produttrici. Questa novità, però, ha indignato non poco l’opinione pubblica.

Harry e Meghan hanno stretto un accordo da 112 milioni che ha letteralmente sconvolto gli inglesi. Lo scoop è stato lanciato da The Sun, che ha rivelato a quale progetto lavorerà la coppia.

I Sussex protagonisti di un reality show, l’indignazione dell’opinione pubblica

Il progetto in questione sarebbe un reality show per Netflix. Come rivelato da una fonte indiscreta al giornale britannico:

“Meghan vuole che il pubblico veda la vera lei.”

Questa versione sarebbe contraddittoria con quella che la coppia aveva fornito in precedenza: Harry e Meghan avevano, infatti, dichiarato di voler utilizzare la piattaforma per “far luce su persone e cause in tutto il mondo”.

Così non sembra essere, però, e per il reality show la coppia starebbe incassando ben 112 milioni. L’indignazione dei sudditi della regina Elisabetta è alle stelle!

In base ad altri rumors, però, nonostante si tratti di un prodotto di intrattenimento, potrebbe comunque essere legato alle cause umanitarie che stanno loro a cuore.

La fonte ha dichiarato:

“Potrebbero aver avuto tutte queste nobili idee su una produzione che metta in evidenza le cause ambientali e il divario di povertà, ma Netflix ovviamente vorrà la loro pelle.”

Anche Ingrid Seward, direttrice di Majesty Magazine, ha voluto dire la sua ed è stata molto dura con Meghan ed Harry:

“Ci è stato detto che erano andati in California per avere una maggiore privacy, quindi tutto sembra piuttosto ipocrita. È incredibile. Questo è esattamente quello che hanno detto che non avrebbero fatto.”

Polemiche su polemiche contro i Sussex, che potremo vedere presto sul piccolo schermo di Netflix!