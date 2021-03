Un clima ostile che avrebbe portato Harry e Meghan a doversi allontanare dal Regno Unito, tutte le rivelazioni ad Oprah Winfrey.

È andata in onda ieri sera nel Regno Unito la scioccante intervista rilasciata dai Duchi di Sussex, che hanno rivelato particolari scioccanti della vita a Buckingham Palace.

Tra le altre rivelazioni, Harry e Meghan hanno svelato il sesso del secondogenito!

Ecco tutto quello che è emerso dall’intervista che farà la storia.

Accuse di razzismo alla Corona: le parole di Meghan Markle

Proprio durante la giornata della celebrazione del Commonwealth Day è andata in onda l’intervista rilasciata in esclusiva dal Duca e dalla Duchessa di Sussex ad Oprah Winfrey.

Nella lunga intervista, la consorte del Principe secondogenito di Carlo ha lanciato accuse molto forti. Il primo tema trattato e quello del razzismo a Corte.

Meghan svela che durante la prima gravidanza tutti si preoccupassero del colore della pelle del futuro bebè.

La Markle ha dunque parlato di alcuni soprusi subiti da alcuni dei membri di Buckingham Palace senza però fare nomi specifici. L’unica precisazione è stata togliere il dubbio che si trattasse della Regina Elisabetta e del Principe Filippo.

L’ex attrice di Suits ha anche svelato di aver pensato seriamente al suicidio proprio durante la gravidanza del piccolo Archie, attorno al 5′ mese. Meghan avrebbe provato anche chiedere aiuto ma avrebbe ricevuto indifferenza.

Meghan come Diana? Opinione pubblica spaccata

Accuse molto gravi dunque anche se mitigate dal non puntare il dito contro nessuno, che ai più hanno portato alla mente il caso della Principessa Diana e del suo racconto di quanto vissuto a Corte durante il matrimonio con il Principe Carlo.

Un parallelismo che non è nuovo per Meghan Markle che durante l’intervista ha sempre avuto accanto il marito a sostenerla e a raccontare con lei quanto fosse dura la vita con precisi obblighi e sempre sotto i riflettori.

Proprio come la scomparsa madre di Harry, deceduta nel 1997 e ricordata da tutti come “la Principessa Triste”. Il Principe Harry in più occasioni aveva precisato di non volere lo stesso destino per sé e per sua moglie e di aver lottato per ottenere indipendenza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Harry svela di non avere più rapporti con il padre

Anche dal Principe Harry sono arrivate confessioni importanti su quanto accaduto durante e dopo il “Megxit” ovvero il divorzio dalla casa reale britannica risalente allo scorso anno..

“Ero in trappola, ma non sapevo di esserlo..intrappolato nel sistema, come il resto della mia famiglia. Mio padre e mio fratello sono in trappola”.

Harry ammette che pur continuando ad amare il padre Carlo, tra loro due non ci sono più rapporti poiché il Principe ereditario non avrebbe compreso il dolore del figlio.

“Sono deluso da lui, perché dopo la mia decisione di abbandonare la casa reale non rispondeva più alle mie telefonate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore.”

La rivelazione sul sesso del bebè

La lunga intervista, durata ben due ore, è stata venduta in esclusiva a 68 Paesi fine riporta Tgcom24 ed i diritti sarebbero costati alla Cbs 6 milioni di euro.

I Duchi di Sussex che come annunciato poco tempo fa, non sono più membri attivi della Famiglia Reale, hanno precisato di non aver ottenuto compenso da tale intervista.

“La mia famiglia mi ha tagliato fuori finanziariamente”

Ha aggiunto Harry, spiegando che ciò è avvenuto già ad inizio 2020.

Alla conduttrice ed amica Oprah hanno poi svelato una notizia lieta tra le tante tristi: il sesso del futuro bebè.

Tante ipotesi e curiosità attorno alla seconda gravidanza della coppia sono dunque state sciolte proprio dalla loro voce: è in arrivo infatti una bambina!

Chissà se il nuovo arrivo potrà mai stemperare le acredini tra la Famiglia Reale, che ancora non ha commentato l’intervista-bomba, e i Duchi di Sussex che ormai vivono negli Stati Uniti e si sono slegati totalmente da Buckingham Palace.