Meghan Markle, la scenata di gelosia del Principe Harry: ‘Non toccarla!

Meghan Markle, il principe Harry geloso? la reazione immediata del del duca di Sussex quando un giocatore ha cercato di toccare sua moglie

Sembra proprio che il Harry sia davvero geloso di sua moglie, ecco cosa è successo durante una partita di baseball della Major League.

La partita di Baseball a Londra

A grande sorpresa l’ex attrice statunitense e moglie del Principe Harry ha preso parte ad un importante evento. La coppia reale ha assistito alla partita di baseball tra i New York Yankees e i Boston Red Sox, presso lo stadio Olimpico di Londra. Durante la partita, i due sono apparsi come una coppia davvero felice e affiatata, contrariamente alle voci che ricorrono sui social. La manifestazione è stata organizzata dalla fondazione Invictus Games con lo scopo di promuovere il baseball nel Regno Unito

Durante la partita, ad attirare l’attenzione del pubblico presente e dei giocatori è stato l’atteggiamento del secondogenito della coppia formata da Lady Diana e Il Principe Carlo.

Il principe Harry geloso? la sua reazione è virale

La loro storia d’amore ha appassionato milioni fan in tutto il mondo. Dopo un matrimonio da fiaba, i due sono diventati genitori del piccolo Archie, lo scorso sei maggio. Da quel momento, Meghan Markle è apparsa in poche occasioni pubbliche ma per la gioia dei suoi sudditi ha preso parte alla partita prevista per il 29 giugno.

Durante la manifestazione, il Principe Harry ha richiamato l’attenzione dei giocatori per scattare una foto ricordo: “Venite, non siate timidi”. Come un vero gentiluomo., il Duca aiuta sua moglie a sedersi e si rivolge agli sportivi non nascondendo la sua gelosia :

https://twitter.com/Khaleesi_Hodan/status/1145620836646359040 “Non toccate, eh!”

Sui social la reazione del Duca di Sussex è diventata virale e su internet si sono scatenate una serie di vignette divertenti.